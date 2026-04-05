Zbog blokade Hormuza problemi s opskrbom gorivom u četiri talijanske zračne luke

ČETIRI talijanske zračne luke – Bologna, Milano Linate, Treviso i Venecija – suočavaju se s mogućim ograničenjima u opskrbi mlaznim gorivom zbog problema s isporukom ključnog dobavljača, tvrtke Air BP Italia. U zrakoplovnoj obavijesti objavljenoj u subotu stoji da bi “usluge opskrbe gorivom za zrakoplovne tvrtke koje imaju ugovor s Air BP Italia mogle biti ograničene” zbog smanjene dostupnosti goriva, piše Politico.Prioritet za hitne i duge letove

Talijanska novinska agencija ANSA javlja kako je Air BP Italia, podružnica britanskog naftnog diva BP, obavijestila zrakoplovne prijevoznike da će prednost pri opskrbi imati hitni medicinski i državni letovi te letovi koji traju dulje od tri sata. Ostali letovi mogli bi se suočavati s ograničenjima najmanje do 9. travnja.

Danilo Recine, potpredsjednik talijanskog sindikata pilota ANPAC, izjavio je za Sky TG24 kako situacija ne bi trebala uzrokovati otkazivanja letova tijekom uskršnjeg vikenda. Ipak, upozorio je da će “problem postati stvaran” ako se ne pronađe rješenje za blokadu Hormuškog tjesnaca,piše Index

Meloni nastoji osigurati opskrbu energijom

Talijanska premijerka Giorgia Meloni posjetila je jučer i danas zaljevske zemlje kako bi pokušala osigurati neometan pristup ključnim energentima u jeku rata u Iranu. Izjavila je da će poduzeti sve “kako bi Italiji zajamčila pristup energentima koji su joj potrebni”.

Nestašica goriva mogla bi, kao posljedica američko-izraelskog rata, pogoditi i druge europske zračne luke. Među najugroženijima su londonski Heathrow i druge zračne luke u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su već zabilježeni poremećaji u prometu povezani s gorivom. Problemi bi mogli zahvatiti i druga velika europska čvorišta, poput onih u Francuskoj i Portugalu.

