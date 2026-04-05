Axios objavio detalje: Kako su elitni američki specijalci spasili pilota iz Irana

Riječ je o časniku za naoružanje koji je nakon katapultiranja bio povrijeđen, ali se mogao kretati i više od jednog dana izbjegavao zarobljavanje u planinskom području na jugozapadu Irana.

Odvojene operacije

Ovaj incident predstavljao je jedan od najtežih scenarija za američku vojsku, jer su istovremeno snage Iranske revolucionarne garde tragale za nestalim članom posade. Prema navodima Axiosa, oba člana posade spašena su u odvojenim operacijama specijalnih snaga unutar Irana.

Jedan zvaničnik je pojasnio da je operaciju spašavanja drugog člana posade izvela specijalizirana jedinica uz snažnu zračnu potporu, koristeći intenzivnu vatru kako bi osigurali izvlačenje. Prema New York Timesu, u akciji su učestvovali elitni mornarički specijalci iz postrojbe SEAL, a nakon završetka operacije sve snage su napustile Iran.

Pilot i časnik za naoružanje uspostavili su kontakt putem komunikacijskih sistema nakon katapultiranja. Pilot je spašen nekoliko sati nakon rušenja aviona. Tijekom te akcije Iran je pogodio američki helikopter Black Hawk, pri čemu su članovi posade zadobili povrede, ali je letjelica uspjela nastaviti let. Za pronalazak i spašavanje drugog člana posade bilo je potrebno više od jednog dana.

Prije nego što je lociran, CIA je pokrenula operaciju obmane, šireći informacije unutar Irana da su američke snage već pronašle pilota i pokušavaju ga izvući kopnenim putem. Istovremeno su korištene posebne sposobnosti agencije kako bi časnika pronašli.

– Bila je to potraga za iglom u plastu sijena, ali u ovom slučaju riječ je o hrabrom američkom vojniku skrivenom u planinskom procjepu, nevidljivom zahvaljujući sposobnostima CIA-e – izjavio je jedan zvaničnik za Axios.

Kada je utvrđena tačna lokacija, CIA je informacije podijelila s Pentagonom i Bijelom kućom, a američki predsjednik Donald Trump odmah je naredio hitnu operaciju spašavanja.

Iranske snage također su upućene u to područje kako bi pokušale spriječiti spašavanje. Američki zrakoplovi izveli su napade na iranske snage kako bi ih držali podalje od zone operacije.

Jurišni avion

Trump i njegovi najbliži saradnici pratili su akciju iz situacijske sobe u Bijeloj kući, dok je ministar odbrane Pete Hegseth redovno izvještavao predsjednika.

Uz F-15 i oštećeni helikopter Black Hawk, Iran je u petak oborio i američki jurišni avion A-10. Pilot A-10 uspio je dosegnuti sigurno područje i katapultirati se. Ipak, Trump je istakao da činjenica da su oba člana posade spašena bez američkih žrtava pokazuje da SAD i dalje ima „potpunu zračnu nadmoć“.

Istovremeno, diplomatski napori nisu donijeli napredak, a Trump je zaprijetio Iranu da će „stići pakao“ ukoliko u roku od 48 sati ne otvori Hormuški tjesnac, uz ranije prijetnje napadima na energetsku infrastrukturu

