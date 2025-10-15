Trump: Mogu narediti Izraelu da nastavi borbe u Gazi, ako Hamas ne ispuni dogovor

U telefonskom razgovoru za CNN, Trump je odgovarao na pitanje šta će se desiti ako Hamas odbije da se razoruža.

– Razmišljam o tome. Izrael će se vratiti na te ulice čim ja dam znak. Kad bi Izrael mogao da uđe i “razbije ih’” to bi i učinio – rekao je Trump.

Trump je također izjavio da je “morao da ih zaustavi”, govoreći o izraelskoj vojsci i premijeru Benjaminu Netanyahuu.

– Imao sam ozbiljan razgovor s Bibijem – dodao je.

Prema izvještaju CNN-a, Trump je tokom kratkog telefonskog razgovora rekao i da će se situacija s Hamasom “brzo riješiti”.

U srijedu je Hamas saopćio da je predao sve taoce do kojih je mogao doći. Kao odgovor na to, Izrael je zaprijetio da će smanjiti ili potpuno obustaviti dotok humanitarne pomoći u Gazu, navodeći da je broj tijela koja su predana “premali”.

U međuvremenu, Hamasovi borci javno su pogubili više Palestinaca koje su optužili da su “odmetnici” i da su pomagali izraelskoj vojsci. Najviši američki vojni zvaničnik pozvao je Hamas da zaustavi nasilje i prestane sa ubijanjem nevinih civila,pi[u Vijesti

Trump je za CNN rekao da Hamas “provodi akcije protiv nasilnih bandi”. Na pitanje da li su ubijeni civili zapravo nevini ljudi, Trump je odgovorio: “Istražujem to.” Dodao je: “Saznat ćemo uskoro. Možda je riječ i o bandama, i o nečem više.”

