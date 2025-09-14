Napadnuta flotila za Gazu: Eksplozije se čule sa više brodova

Prema njihovim informacijama, pet brodova je pogođeno, a aktivisti su prijavili nekoliko eksplozija, kao i napad dronovima koji su ciljali plovila u blizini Grčke.Više dronova, neidentifikovani objekti su ispušteni, komunikacije su ometane, a eksplozije su se čule s više brodova. Trenutno svjedočimo psihološkim operacijama, ali nećemo se dati zastrašiti”, navode organizatori u svom saopćenju, izražavajući odlučnost da nastave svoju misiju uprkos prijetnjama.Njemačka aktivistica za ljudska prava, Yasemin Acar, u videu koji je objavila na Instagramu, također je potvrdila napad na flotilu. Acar je rekla da su aktivisti uočili 15 do 16 dronova u zraku, te dodala da su im radio veze bile ometane, dok se u pozadini mogla čuti glasna muzika, što je dodatno otežavalo komunikaciju.Ovi napadi dolaze samo nekoliko dana nakon što su organizatori flotile prijavili prisustvo neidentifikovanih dronova koji su ih pratili, a prethodno su već napadnuta dva broda. Global Sumud flotila, koja je krenula početkom septembra iz Barcelone, nosi humanitarnu pomoć i aktiviste, a njen cilj je razbiti izraelsku blokadu Pojasa Gaze,pišu Vijesti

Uprkos napadima i pokušajima ometanja, organizatori ostaju čvrsti u svojoj misiji i nastavljaju plovidbu prema Gazi, podsjećajući svijet na važnost humanitarne pomoći i prava palestinskog naroda na slobodu i dostojanstvo.

Facebook komentari