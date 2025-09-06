Uvodi se najduži direktni let na svijetu, trajaće čak 29 sati

China Eastern Airlines počela je prodaju karata za novu rutu koja povezuje Šangaj i Buenos Ajres, promovišući je kao „najduži direktni let na svijetu”.

Let iz šangajskog Pudong međunarodnog aerodroma (PVG) planiran je da traje oko 25,5 sati do međunarodnog aerodroma Ministro Pistarini (EZE) u argentinskoj prijestonici, dok je povratni let, prema podacima ove kompanije sa sjedištem u Šangaju, zakazan da traje čak 29 sati.

Međutim, postoji i jedna caka: oba leta uključuju dvosatno zaustavljanje u Oklandu, na Novom Zelandu, tokom kojeg putnici mogu da izađu iz aviona i naprave pauzu, navodi Bizlife.

Dakle, iako je let „direktan“, nije i bez odmora.

Mnoge aviokompanije pokušavale su da u marketinške svrhe prisvoje titulu „najdužeg” leta, ali većina stručnjaka saglasna je da prvo mjesto i dalje drži Singapore Airlines.

Njihov let bez presjedanja između aerodroma Changi u Singapuru i JFK u Njujorku pokriva razdaljinu od 15.349 kilometara (9.537 milja) i traje više od 18 sati – podvig izdržljivosti koji je CNN-ov Ričard Kvest isprobao još u oktobru 2018.

China Eastern Airlines navodi da će njihov let biti „prva komercijalna ruta na svijetu koja povezuje antipodne gradove” – gradove koji se nalaze na suprotnim stranama Zemlje.

Kompanija se odlučila za neuobičajenu južnu putanju, preko nekih od najudaljenijih vodenih prostranstava i blizu Antarktika.

Kako navode, ta opcija će skratiti ukupno vrijeme putovanja za najmanje četiri sata.

Ruta, kojom će upravljati širokotrupni Boeing 777-300ER, letjeće dva puta nedjeljno, počevši od 4. decembra, saopštila je državna aviokompanija.

