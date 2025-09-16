UN: Izrael sprovodi genocid u Gazi

Nezavisna istraga Ujedinjenih nacija je prvi put zaključila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi i da su najviši lideri zemlje podsticali genocid, što je opisano kao „najmerodavniji nalaz UN do sada“.

U izvJeštaju od 72 stranice objavljenom u utorak, komisija, koju je osnovao Savjet UN za ljudska prava (SLJP), utvrdila je da je Izrael “počinio četiri genocidna čina” u enklavi od 7. oktobra 2023. godine, kada je Hamas izvršio smrtonosne napade na Izrael, a Izrael pokrenuo svoju vojnu kampanju.

Ova djela uključuju ubijanje Palestinaca u Gazi, nanošenje Palestincima „teških tjelesnih i mentalnih povreda“, „namerno nanošenje grupi uslova života sračunatih da dovedu do njenog fizičkog uništenja u potpunosti ili djelimično“ i „nametanje mera namenjenih sprečavanju rađanja unutar grupe“, navodi se u izvještaju.

Skoro 65.000 Palestinaca je ubijeno u Gazi od 7. oktobra, prema podacima palestinskog ministarstva zdravlja. Ministarstvo ne pravi razliku između civila i boraca, ali je saopštilo da su većina žrtava žene i djeca.

Izraelska vlada tvrdi da vodi rat u Gazi u samoodbrani i u skladu sa međunarodnim pravom, čvrsto poričući optužbe za genocid.

– Izrael kategorično odbacuje iskrivljeni i lažni izveštaj i poziva na trenutno ukidanje Istražne komisije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova zemlje u utorak. Istragu je opisana kao „izvještaj koji se u potpunosti oslanja na laži Hamasa“ i optužena je autora da su zastupnici militantne grupe „čije su užasne izjave o Jevrejima osuđene širom sveta“.

Godinama je Izrael optuživao Komisiju za ljudska prava, koja je naručila izvještaj, da ima antiizraelsku pristrasnost.

Trampova administracija je podržala Izrael, povukavši se iz tela UN 2018. godine tokom Trampovog prvog mandata i tokom prvog mjeseca drugog mandata. Izrael je dosledno tvrdio da deluje u skladu sa međunarodnim pravom.

Ali optužbe za genocid rastu na međunarodnom nivou, uključujući i one unutar Sjedinjenih Država.

Prošle nedjelje, američki senatori Kris Van Holen i Džef Merkli izjavili su da vlada premijera Bendžamina Netanjahua „sprovodi plan etničkog čišćenja Gaze od Palestinaca“ i da su Sjedinjene Države saučesnice.

Ranije ovog meseca, Međunarodno udruženje stručnjaka za genocid – najveće svjetsko tijelo stručnjaka za genocid – saopštilo je da Izrael vrši genocid u Gazi.

U julu, dvije vodeće izraelske grupe za ljudska prava postale su prve organizacije iz Izraela koje su tvrdile da njihova zemlja „vrši genocid nad Palestincima u Gazi“.

U decembru 2023. godine, Južna Afrika je optužila Izrael za genocid u neviđenom slučaju pred Međunarodnim sudom pravde, rekavši da je rukovodstvo zemlje „namerno uništilo Palestince u Gazi“.

Izvještaj panela UN stiže u trenutku kada Izrael pokreće kopneni upad u grad Gazu nakon nedjelja bombardovanja prepunog gradskog centra uprkos rastućoj međunarodnoj osudi. Netanjahu je u ponedjeljak priznao negativnu reakciju, rekavši da se njegova zemlja suočava sa „vrstom izolacije“ koja bi mogla trajati godinama.

Srbija Danas/CNN

Facebook komentari