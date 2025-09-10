Vanredno stanje u Berlinu: Hiljade domaćinstava bez struje, sumnja se na podmetnuti požar

Nekoliko škola je zatvoreno, a hitne službe na nekim lokacijama nisu funkcionalne. Razlog za to jeste požar za koji se sumnja da je podmetnut.

Električnu energiju trenutno nema 20 hiljada domaćinstava, a taj broj je do protekle noći bio i veći – brojna domaćinstva na jugoistoku njemačkog glavnog grada ponovo imaju električnu energiju.

Nije moguće precizno utvrditi koliko domaćinstava nema toplu vodu.

Iz berlinske energetske kompanije Energie und Wärme su saopćili da njihova elektrana u spomenutom dijelu grada nije u funkciji te su stanovništvo koje ima električnu energiju pozvali da racionalno troši električnu energiju, a kako bi se više potrošača moglo priključiti na mrežu.

Nestanak struje traje 24 sata, a dogodio se nakon oštećenja kablova usljed požara. U toku je saniranje kvara, što je zahtijevan posao. Očekuje se da će preostala domaćinstva do sutra navečer ponovo imati električnu energiju. Oni kojima je nanijeta šteta zbog nestanka struje mogu podnijeti zahtjev za obeštećenje.

Za regulaciju saobraćaja je angažovano 240 policajaca te su formirani mobilni policijski i vatrogasni punktovi. Roba namijenjena za markete se transportuje u velika skladišta širom grada. Vozila ne saobraćaju na nekoliko autobuskih i tramvajskih linija,pišu Vijesti

Pojedini sumnjaju da je bilo potrebno specifično znanje za podmetanje požara na elektroenergetskoj mreži. Među onima koji tako misle je glasnogovornik parlamentaraca Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) Martin Matz.

Savezni ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt, inače kadar Kršćansko-socijalne unije (CSU), sumnja da su ekstremni ljevičari podmetnuli požar, piše tagesschau.

