Rutte poslao poruku Putinu nakon napada na Poljsku: NATO je spreman braniti svaki pedalj teritorije

“Naše odbrane su uspješno osigurale teritoriju NATO-a, baš onako kako su i predviđene”, izjavio je generalni sekretar.

U operaciji su učestvovali poljski avioni F-16, nizozemski F-35, italijanski izviđački avioni AWACS, NATO-ov tanker transport i njemački sistemi Patriot. On je posebno pohvalio pilote i sve koji su doprinijeli “brzom i vještom odgovoru”.

Sjevernoatlantsko vijeće jutros je, na zahtjev Varšave, održalo konsultacije po članu 4. Washingtonskog sporazuma. Saveznici su izrazili punu solidarnost s Poljskom i osudili, kako je naglašeno, “krajnje neodgovorno i opasno ponašanje Rusije”. Procjena štete još traje, ali je jasno da, prema riječima generalnog sekretara, “ovo nije izolovan slučaj”.

“Vrhovni saveznički komandant nastavit će upravljati našim odbrambenim i odvraćajućim kapacitetima duž cijelog istočnog krila. Saveznici su odlučni braniti svaki pedalj teritorije, a naše odbrane ostaju u stalnoj pripravnosti”, poručio je, javlja FENA.

Generalni sekretar naglasio je da incident potvrđuje važnost NATO-a i obaveze koje su saveznici preuzeli na samitu u Hagu ranije ove godine – više ulaganja u odbranu, jačanje industrijske proizvodnje oružja i kontinuiranu podršku Ukrajini.

“Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću”, rekao je, podsjećajući da Rusija vodi opasan rat protiv Ukrajine u kojem se, kako je naveo, stalno ciljaju civili i civilna infrastruktura.

Odgovarajući na pitanja novinara, generalni sekretar rekao je da će potpuna analiza namjere narušavanja poljskog zračnog prostora tek uslijediti, ali je naglasio da je “bilo namjerno ili ne – potpuno neodgovorno i izuzetno opasno”.

Rutte je uputio i poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu – da zaustavit rat u Ukrajini, prestane s eskalacijom i kršenjem savezničkog zračnog prostora.

“NATO je spreman, budan i odlučan braniti svaki pedalj teritorije Alijanse”, zaključio je Rutte.

