Još osam ljudi umrlo od gladi u Gazi pod izraelskom blokadom

Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze, saopćio je na platformi društvenih medija kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da su novi smrtni slučajevi povećali broj umrlih od oktobra 2023. na 289, uključujući 115 djece, prenosi Anadolija,pišu Vijesti

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.600 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

