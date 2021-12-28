Izraelska vojska počinje premještati Palestince, spremaju napad na Gazu

Odluka dolazi nekoliko dana nakon što je Izrael najavio da planira pokrenuti ofanzivu i preuzeti kontrolu nad sjevernim dijelom grada Gaze – najvećim urbanim središtem enklave, koje je dom za otprilike 2,2 miliona ljudi – prema planu koji je izazvao zabrinutost međunarodne zajednice.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da će civilno stanovništvo, prije početka ofanzive, biti evakuisano u ono što je nazvao “sigurnosnim zonama” udaljenim od grada Gaze, koji je nazvao posljednjim uporištem Hamasa.

Ujedinjene nacije i druge međunarodne humanitarne organizacije dostavit će zaštitnu opremu preko prijelaza Kerem Šalom na jugu Pojasa Gaze, nakon što je opremu pregleda osoblje izraelskog Ministarstva odbrane, saopćila je vojska.

Vojska nije željela komentarisati da li je oprema namijenjena stanovnicima grada Gaze, kojih je oko milion, niti da li je lokacija na koju će biti premješteni grad Rafa, koji graniči s Egiptom. Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je u subotu da su planovi za novu ofanzivu još uvijek u fazi izrade,pišu Vijesti

Ipak, izraelske snage već su pojačale vojne operacije u predgrađima grada Gaze tokom protekle sedmice. Stanovnici četvrti Zeitoun i Šejaija izvijestili su o žestokim izraelskim napadima i tenkovskoj paljbi koja je uništila veliki broj kuća.

Izraelska vojska je jučer saopćila da je pokrenula novu operaciju u Zeitounu, s ciljem lociranja eksploziva, uništavanja tunela i eliminacije militanata u tom području.

