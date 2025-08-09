Zelenski odbrusio Trampu: “Ne damo zemlju okupatorima”

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je rano u subotu da “Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatorima” nakon što je Donald Tramp rekao da će se sljedeće sedmice sastati s Vladimirom Putinom i da kraj rata mora uključivati “određenu razmjenu teritorija”.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je Kijev spreman za stvarna rješenja koja bi mogla donijeti mir, ali je dodao da bi bilo kakvo rješenje bez Ukrajine bilo protiv mira.

Brane svoje

– Ukrajinci brane svoje. Čak i oni koji su uz Rusiju znaju da ona čini zlo. Naravno, nećemo Rusiji dati nagrade za ono što je učinila. Ukrajinski narod zaslužuje mir. Ali svi partneri moraju shvatiti što je dostojan mir – kazao je Zelenski.

Kako je Zelenski naglasio, ovaj rat mora biti prekinut, a Rusija ga mora prekinuti. Rusija ga je započela i odugovlači, ne slušajući nikakve rokove, i to je problem, a ne ništa drugo.

– Odgovor na ukrajinsko teritorijalno pitanje već je u Ustavu Ukrajine. Niko neće i ne može odstupiti od ovoga. Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatoru – rekao je šef države.

Tramp je rekao da planira sastati se s ruskim predsjednikom sljedeći petak na Aljasci. Lokaciju je objavio u kratkoj objavi na svojoj stranici Truth Social.

Ruska državna medijska agencija Tass potvrdila je datum i mjesto sastanka, pozivajući se na pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

Razmjene teritorije

Ranije tog dana, Tramp je novinarima u Bijeloj kući rekao da bi sastanak “bio ranije, ali pretpostavljam da postoje sigurnosni aranžmani koje ljudi nažalost moraju napraviti“.

Američki predsjednik također je rekao da će biti određene razmjene teritorija na dobrobit i Ukrajine i Rusije te da će se o tom pitanju uskoro raspravljati, ali nije dao daljnje detalje.

Bloomberg je u petak izvijestio da bi sporazum mogao učvrstiti neke od Putinovih teritorijalnih dobitaka u Ukrajini, zapravo zamrzavajući linije fronta u Hersonskoj i Zaporiškoj regiji. Putin je u cijelosti položio pravo na četiri ukrajinske regije, iako je veći dio njihovog teritorija i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

Američki i ruski dužnosnici radili su na sporazumu prema kojem bi Rusija zaustavila svoju ofenzivu u zamjenu za teritorijalne ustupke – što ga čini politički napetim prijedlogom u Ukrajini, rekao je Bloomberg.

Trampovi komentari uslijedili su nakon što je poljski premijer rekao da bi “zamrzavanje” sukoba moglo biti blizu, nakon razgovora s ukrajinskim vođom Volodimirom Zelenskim, koji je posljednjih dana komunicirao s Trampom i europskim čelnicima.

