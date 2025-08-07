Svijet

Izrael silovito napao Liban

Očekuje se da će vlada danas održati još jedan sastanak kako bi raspravljala o daljnjim koracima.

Izraelska vojska sinoć je izjavila da je napala nekoliko ciljeva Hezbolaha u južnom Liban, uključujući skladišta oružja, mjesta za lansiranje raketa i objekte koji se koriste za skladištenje tehničke opreme.

Libanski mediji također su ranije tokom dana izvijestili o izraelskim zračnim napadima u regiji.

Napadi dolaze unatoč primirju koje je na snazi između Izraela i militantne grupe koju podržava Iran od kraja novembra. Iako primirje službeno ostaje na snazi, Izrael nastavlja izvoditi gotovo svakodnevne napade na položaje Hezbolaha, zahtijevajući potpuno razoružanje grupe.

Libanska je vojska dobila zadatak da izradi plan za razoružanje Hezbolaha. Svo oružje u zemlji treba staviti pod državnu vlast do kraja godine.

Hezbolah je, međutim, odbacio takav vremenski okvir i insistira na tome da Izrael prvo mora zaustaviti svoje zračne napade i povući trupe s pet preostalih položaja u južnom Libanu. Promatrači kažu da je malo vjerovatno da će se Hezbollah uskoro razoružati.

Grupa, iako oslabljena zbog kontinuiranog sukoba s Izraelom, ostaje dominantna politička snaga u Libanu.

Očekuje se da će vlada danas održati još jedan sastanak kako bi raspravljala o daljnjim koracima.


