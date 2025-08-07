Izrael silovito napao Liban

Izraelska vojska sinoć je izjavila da je napala nekoliko ciljeva Hezbolaha u južnom Liban, uključujući skladišta oružja, mjesta za lansiranje raketa i objekte koji se koriste za skladištenje tehničke opreme.

Libanski mediji također su ranije tokom dana izvijestili o izraelskim zračnim napadima u regiji.

⚡️ A series of Israeli strikes on southern Lebanon pic.twitter.com/xQxJ7wR3rp — War Monitor (@WarMonitors) August 6, 2025

Napadi dolaze unatoč primirju koje je na snazi između Izraela i militantne grupe koju podržava Iran od kraja novembra. Iako primirje službeno ostaje na snazi, Izrael nastavlja izvoditi gotovo svakodnevne napade na položaje Hezbolaha, zahtijevajući potpuno razoružanje grupe.

BREAKING: Israel is dropping bombs on several civilian villages in South Lebanon in the middle of the night. No military targets.

No warning.

No justification. Just pure, calculated terror. pic.twitter.com/gitzg2ymOt — sarah (@sahouraxo) August 6, 2025

Libanska je vojska dobila zadatak da izradi plan za razoružanje Hezbolaha. Svo oružje u zemlji treba staviti pod državnu vlast do kraja godine.

Hezbolah je, međutim, odbacio takav vremenski okvir i insistira na tome da Izrael prvo mora zaustaviti svoje zračne napade i povući trupe s pet preostalih položaja u južnom Libanu. Promatrači kažu da je malo vjerovatno da će se Hezbollah uskoro razoružati.

Grupa, iako oslabljena zbog kontinuiranog sukoba s Izraelom, ostaje dominantna politička snaga u Libanu.

Očekuje se da će vlada danas održati još jedan sastanak kako bi raspravljala o daljnjim koracima.

