Reddit zajednica ogorčena: Nihad Uk najavio da će im odgovarati na sva pitanja, pa se nije ni pojavio

Najavljeno online gostovanje premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka na platformi Reddit, zakazano za četvrtak u 17:00 sati na r/BiH zajednici, nije održano nakon što se premijer nije pojavio u dogovorenom terminu, što je izazvalo brojne reakcije korisnika i otvorilo pitanje profesionalnog odnosa institucija prema građanima.

Događaj je bio najavljen nekoliko dana ranije, a gostovanje je potvrdio i sam Uk objavom na službenim Facebook i Instagram profilima, zajedno sa video pozivom upućenim građanima da postave pitanja. Moderatori Reddit zajednice navode da je termin dogovoren ranije, uz koordinaciju s premijerovim kabinetom, te da je sve proteklo uobičajenim pripremnim tokom – od kreiranja AMA teme do prikupljanja pitanja.

Četiri sata bez odgovora

Prema informacijama koje je objavila moderacija r/BiH, pitanje je postalo sporno onog trenutka kada je nakon 17:00 sati izostala bilo kakva komunikacija od premijera ili njegovog tima. Organizatori navode da su satima pokušavali stupiti u kontakt s kabinetom, te oko 19:30 dobili prvu poruku da premijer „ima tehničkih poteškoća”. Nakon kratke komunikacije uslijedio je ponovni prekid informacija.

Oko 21:00 sati moderatori su ponovo dobili poruku da će premijer „uskoro početi odgovarati”, ali su pritom zatražili konkretno objašnjenje kašnjenja. Kabinet je tada naveo da se Uk nalazi na prijemu u vrijeme planiranog AMA-a, što je izazvalo dodatne reakcije i kritike na društvenim mrežama.

Tek u 22:16 sati, više od pet sati nakon zakazanog termina, iz kabineta je javljeno da je premijer spreman odgovarati, no moderacija je u tom trenutku donijela odluku da AMA otkaže, ocjenjujući da bi održavanje događaja u takvim okolnostima predstavljalo nepoštivanje prethodnog dogovora i vremena korisnika.

Premijerov tim odbio video izvinjenje

Nakon otkazivanja događaja, moderacija je objavila da im je iz kabineta ponuđeno objašnjenje kako premijer navodno nije bio upoznat da s odgovorima treba početi upravo u 17 sati, iako su proceduralne smjernice prethodno dostavljene, a satnica jasno naznačena i u javnoj najavi.

Kako kažu iz moderacije, ponudili su tri opcije kako bi se AMA naknadno održao: zajedničko javno pojašnjenje situacije, video izvinjenje premijera građanima te odgovaranje na pitanja tokom vikenda. Kabinet je, navode, odbio opciju snimanja izvinjenja, zbog čega je razgovor o nastavku događaja trenutno u zastoju.

Korisnici ogorčeni, društvene mreže gore

Izostanak premijera izazvao je stotine komentara i kritika na Redditu. Korisnici navode da je „ovakvo kašnjenje pokazatelj odnosa vlasti prema građanima”, dok pojedini ironično primjećuju da je Reddit jedna od rijetkih platformi na kojoj bi Uk i Naša stranka mogli imati relativno naklonjenu publiku, te da je „propuštena prilika da se direktno komunicira sa najangažovanijim dijelom biračkog tijela”.

Mnogi su uporedili situaciju s prethodnim AMA gostovanjima političara, među kojima je spomenut Admir Čavalić koji je odgovarao satima i na gotovo sva pitanja. Moderacija podsjeća da se od gostiju ne očekuje odgovaranje na svako pitanje – prosjek je 20–30% odgovora – ali da se termini moraju poštovati.

Nove procedure za buduća AMA gostovanja

Moderatori r/BiH najavili su da će, nakon ovog iskustva, ubuduće uvesti nekoliko promjena: gosti će se pozivati isključivo kroz direktnu komunikaciju, bez posrednika, a broj pitanja po korisniku bit će ograničen na tri radi preglednosti.

Naveli su i da će zajednicu obavijestiti ukoliko dobiju dodatne informacije od premijera

