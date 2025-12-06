Mladi par došao u Tursku na odmor, a na krevetu ih dočekala čudna poruka: Kad su vidjeli šta piše – zanijemili

Neobična poruka, zalijepljena na krevetu Airbnb apartmana u Istanbulu, pokrenula je lavinu komentara na mrežama, prenosi Newsweek.

Mladi par, koji je došao u Tursku na kratak odmor, nije ni slutio kakvo ih iznenađenje očekuje u iznajmljenom smještaju.

Na Redditu je objavljena fotografija iz apartmana, a na drvenom ramu kreveta vidimo papir, pažljivo zalijepljen selotejpom, s porukom koja je usijala mreže.

Vlasnik je očigledno želio da upozori goste na “pravila ponašanja”, pa je napisao: “Koristite ga samo za spavanje, nikako druge aktivnosti”.

Ali, to nije bio kraj iznenađenjima! Par je otkrio da je u ostatku apartmana pronašao još nekoliko sličnih obavještenja – među njima i jedno zalijepljeno na daljinskom upravljaču za televizor.

Tek tada, mladić i djevojka su počeli da razmišljaju da se iza neobičnih upozorenja možda kriju “prestroge komšije”.

Par je odlučio da ispoštuje domaćina, a situaciju nisu shvatili dramatično, bez obzira na veliko iznenađenje.

– Istanbul je divan grad, ljudi su predivni, i ovo ne bi trebalo da utiče na mišljenje o njemu – rekli su.

Korisnici društvenih mreža su se utrkivali u duhovitim komentarima. Jedni su smatrali da vlasnik vjerovatno “ne planira da pere posteljinu”, a drugi da je krevet “nestabilan i lako lomljiv”.

