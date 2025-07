Nevjerovatne cijene hrane u Gazi: Pile košta 100, šećer 160, jedna pelena 3 eura…

Jučer su Salma, njezin suprug Ayan i njihovo troje djece jeli samo ručak. Najmlađe dijete, Muhammad, plakalo je cijelo poslijepodne od gladi. Toliko je plakao da je na kraju zaspao u kutu šatora koji im je dom već tri mjeseca.

The grandmother of Salma and Alma Al-Jadba, twin Palestinian baby girls who were war born during the conflict between Israel and Hamas, holds them in a tent where they shelter with their displaced family who fled their house due to Israeli strikes, in Rafah in the southern Gaza Strip December 17, 2023. REUTERS/Fadi Shana