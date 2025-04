Reuters: Izrael planira napad na Iran

Izraelski zvaničnici navodno razmatraju ograničeni napad na nuklearna postrojenja koja bi zahtijevala manju podršku SAD-a u trenutku dok se američki i iranski zvaničnici sastaju u Rimu na drugoj rundi pregovora.

