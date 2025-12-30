Stiže pun Mjesec (3.1.) u Raku i donosi SREĆU za 4 znaka Zodijaka!

Iako svi znakovi osjećaju ovaj lunarni vrhunac na svoj način, četiri znaka posebno ulaze u sretno, podržavajuće i poticajno razdoblje. Kod njih se otvara više prilika, olakšanja, rješenja i situacija u kojima se “kockice slažu” u pravom trenutku.

3.1.2026. na nebu imamo pun Mjesec u Raku – prvi puni Mjesec nove godine, ujedno i snažan “Vučji Mjesec”. Mjesec je na oko 13° Raka, nasuprot Suncu u Jarcu, a u Jarcu su tih dana i Merkur, Venera i Mars, dok je Jupiter u srednjim stupnjevima Raka.

To znači da se emotivna, intuitivna i obiteljska energija Raka spaja s izrazito jakim naglaskom na Jarcu: ciljevi, odgovornost, karijera, struktura. U pozadini stoji i Saturn s Neptunom u Ribama pa je naglašena voda – osjećaji, empatija, iscjeljenje, završavanje starih ciklusa.

Mnogi će ovaj pun Mjesec osjetiti kao trenutak u kojem srce i razum moraju naći zajednički jezik. Ne možemo više gurati pod tepih ni ono što nas boli ni ono što želimo. Emocije traže svoje mjesto, ali jednako tako i planovi za 2026. godinu traže realne odluke, dogovore i granice.

Iako svi znakovi osjećaju ovaj lunarni vrhunac na svoj način, četiri znaka posebno ulaze u sretno, podržavajuće i poticajno razdoblje. Kod njih se otvara više prilika, olakšanja, rješenja i situacija u kojima se “kockice slažu” u pravom trenutku.

U nastavku pročitajte što puni Mjesec u Raku 3.1. donosi upravo ovim znakovima.

Rak

Za Rakove je ovo jedan od važnijih astralnih trenutaka u godini. Pun Mjesec zbiva se u Vašem znaku, dok se nasuprot njega u Jarcu skupljaju Sunce, Merkur, Venera i Mars. Vaš identitet, tijelo, emocionalno stanje i uloga u odnosima sada dolaze u prvi plan.

Možete osjetiti snažan val osjećaja – od olakšanja do umora, od zahvalnosti do suza koje napokon izlaze nakon duljeg razdoblja potiskivanja. Kao da se cijela godina prije ovog trenutka preslaguje u glavi i shvaćate što ne možete više raditi na isti način. Za mnoge Rakove ovo može biti osobni preokret: jasna odluka o tome kako želite živjeti, s kim želite dijeliti svakodnevicu i koliko ste spremni nositi tuđe terete.

Jupiter u Vašem znaku pojačava osjećaj da niste sami. Lakše dolaze podrška, pravi ljudi i situacije u kojima se pokazuje da Vam se trud vraća. To može biti kroz konkretnu pomoć obitelji, priliku u poslu koja Vam daje više sigurnosti ili odnos u kojem se osjećate viđeno i poštovano.

Sretno razdoblje za Rakove povezano je s tim da se usudite staviti sebe na prvo mjesto, bez krivnje. Kada prestanete glumiti da Vam je sve svejedno, a umjesto toga jasno pokažete što Vam je važno, pun Mjesec donosi ljude i okolnosti koje to mogu podržati.

Škorpion

Škorpioni ovaj puni Mjesec osjećaju kao snažan vjetar u leđa u polju širenja: životne filozofije, putovanja, obrazovanja, kontakata s inozemstvom i dugoročnih planova. Rak je znak s kojim dijelite element vode, a puni Mjesec u Raku tvori harmoničan aspekt prema Vašem znaku.

Možete dobiti vijest ili priliku vezanu uz studij, tečaj, edukaciju, sudski ili administrativni proces, selidbu ili posao s ljudima iz drugih gradova i država. Nešto na što ste dugo čekali sada može dobiti jasan rasplet: dozvola, potvrda, rezultat ispita, ponuda koja mijenja tijek godine.

Saturn i Neptun u Ribama dodatno podržavaju Vaš znak pa se otvaraju i dublje teme – iscjeljenje starih razočaranja, povratak vjeri u sebe, povjerenje u vlastitu intuiciju. Neki Škorpioni mogu doživjeti jak duhovni “klik”: trenutak u kojem shvaćate da određena priča nije bila kazna, nego lekcija koja Vas sada vodi u konkretniju i slobodniju fazu.

Sreća za Škorpione u ovom razdoblju često dolazi kroz hrabrost da se iziđe iz poznatog. Putovanje, nova suradnja, učenje nečeg potpuno drugačijeg ili iskren razgovor koji mijenja Vaš pogled na život – sve to može biti okidač za dulje sretno razdoblje. Što ste otvoreniji za nova iskustva, to Vam se više vrata otvara.

Jarac

Iako se puni Mjesec zbiva u znaku nasuprot Jarcu, upravo Jarci mogu osjetiti snažnu, povoljnu prekretnicu. U Vašem znaku su Sunce, Merkur, Venera i Mars pa ste u izrazito vidljivoj fazi, a puni Mjesec u Raku osvjetljava polje partnerstava, suradnje i svih važnih odnosa jedan-na-jedan.

Mnogi Jarci ovih dana mogu doći do važnih dogovora: jasniji plan s partnerom, odluka o braku ili prekidu, novo poslovno partnerstvo, ugovor koji potvrđuje trud iz prethodnih mjeseci. Situacije koje su bile “na čekanju” sada se kristaliziraju – ili napokon kreću naprijed, ili jasno pokazuju da više nemaju temelja.

Jupiter u Raku stoji s druge strane osi i nudi verziju “sreće kroz druge”: kroz osobu koja Vas podržava, suradnika koji Vas komplementira, klijente koji dolaze preko preporuke, publiku koja bolje čuje ono što radite. Vaš zadatak je da ne pokušavate sve voditi sami, nego da dopustite da netko bude ravnopravan suigrač.

Sretno razdoblje za Jarce vezano je uz kvalitetnije odnose. Što ste spremniji reći “da” onima koji Vas uistinu poštuju, a “ne” onima koji samo koriste Vašu odgovornost i sposobnost, to će ovaj puni Mjesec biti jači saveznik. Odnosi koji prežive ovaj period mogu postati stabilniji, topliji i dugoročniji.

Ribe

Ribe su također među znakovima koji snažno osjećaju povoljnu stranu ovog punog Mjeseca. Rak je znak s kojim dijelite vodeni element, a puni Mjesec aktivira Vaše polje radosti, ljubavi, djece i kreativnosti. Uz to, Saturn i Neptun borave u Vašem znaku pa se vodena energija dodatno pojačava.

Mnogi pripadnici znaka mogu osjetiti da se nakon duljeg razdoblja unutarnje borbe otvara prostor za jednostavniju radost. To može biti vijest o djetetu, podrška djetetu, zaljubljivanje, povratak zaboravljenom hobiju, poziv na suradnju u projektu u kojem možete pokazati svoj talent. Inspiracija je jača, a srce osjetljivije – ali na način koji popušta napetost, umjesto da je pojačava.

Jupiter u Raku podržava sve što radite iz srca: umjetničke projekte, terapeutski rad, brigu za životinje, pomaganje drugima kroz svoje znanje i iskustvo. Ako ste dugo sumnjali u to ima li smisla ono što stvarate, sada možete dobiti jasan znak da ste na dobrom putu – kroz priznanje, rezultate, klijente, čitatelje ili jednostavno jasnu unutarnju potvrdu.

Sreća za Ribe u ovom periodu leži u tome da si dopustite užitak bez grižnje savjesti. Kad prestanete čekati “savršene okolnosti” i krenete raditi ono što volite u okvirima koje sada imate, ovaj puni Mjesec otvara niz malih, ali vrlo konkretnih darova.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

