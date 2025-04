Stravičan slučaj: Student u Britaniji i Kini godinama silovao žene

Policija je na kraju suđenja rekla da imaju video dokaze, koje je Zou sam snimio, a koji upućuju na to da bi moglo biti još 50 žrtava te pokušavaju doći do tih žena. No sada detektivi kažu da vjeruju kako je broj njegovih napada znatno veći. Zou je također bio optužen za drogiranje žrtava i snimanje napada, a u kutiji je čuvao privatne predmete žena koje je silovao.

Podsjetimo, kineski državljanin Zhenhao Zou, 28-godišnji doktorand strojarstva u Londonu, proglašen je krivim za silovanje deset žena u Kini i Velikoj Britaniji. Sud je tada utvrdio da su među žrtvama tri žene iz Londona i njih sedam iz Kine, a zločini su počinjeni između 2019. i 2023. godine. Policija je već tada sumnjala da je Zou napastovao još najmanje 50 žena.



Žrtve: Teško se nosimo s grižnjom savjesti

Dvije žene koje su se policiji javile prošlog mjeseca s novim optužbama razgovarale su i za BBC World Service. Jedna je rekla da ju je Zou silovao u svom rodnom gradu u Kini nakon što joj je podmetnuo nešto u piće, bila je pri svijesti, ali se nije mogla pomaknuti ni govoriti. Druga je ispričala da ju je Zou drogirao u Londonu te da se probudila i zatekla ga kako snima sebe dok nju seksualno napada.

BBC je razgovarao i s dvjema ženama čije je svjedočenje pomoglo osuditi Zoua, kojem će presuda biti izrečena u lipnju. “Da sam ranije progovorila, možda ne bi bilo toliko žrtava nakon mene”, rekla nam je jedna od njih. Ona i ostale žene kažu da se teško nose s grižnjom savjesti otkako znaju da je Zou napao toliko žena.

Jedna od žena koje su iznijele nove optužbe rekla je za BBC da ju je Zou napao u Londonu 2021. godine, ali da se policiji usudila obratiti tek nakon njegovog suđenja prošlog mjeseca. “Nisam znala da je to nešto što se može prijaviti”, rekla je kineska državljanka. Kaže da je Zoua prvi put upoznala dok je s drugim kineskim studentima izlazila u noćni provod u Londonu. Svi su se međusobno dodali na WeChat, popularnu aplikaciju za dopisivanje.

“Odmah sam se počela osjećati omamljeno”

Nedugo nakon toga, zajednički prijatelj pozvao je djevojku na piće u Zouov luksuzni studentski smještaj u četvrti Bloomsbury. Na stolu su bila dvije boce žestokog alkohola, kaže ona, obje već otvorene i napola prazne. Počela je piti iz jedne boce s prijateljicom, ali kaže da je Zou pio samo iz druge.

Žrtva kaže da njezina prijateljica inače dobro podnosi alkohol, ali tog puta se vrlo brzo napila i zaspala na podu. Alkohol je i na nju brzo počeo djelovati, kaže. “Obično, kad previše popiješ, neko vrijeme ti bude dobro. Ali te večeri sam se odmah počela osjećati jako omamljeno i pospano”, prisjeća se.

Rekla je da ju je Zou uvjerio kako nije sigurno da se u takvom stanju sama vozi kući taksijem i predložio joj da malo odspava u njegovoj sobi. Pristala je, znajući da joj je prijateljica još uvijek u stanu.

“Rekao mi je da ne pravim veliku stvar od toga”

Sljedeće čega se sjeća je da se probudila, a Zou joj je skidao hlače. “Odmah sam ga zaustavila”, kaže, a tada je primijetila svjetlost iz mobitela iznad svoje glave i s užasom shvatila da je on snima, prenosi Avaz.

Djevojka opisuje kako je pokušala napustiti njegovu spavaću sobu, ali on ju je agresivno povukao unatrag. Zou je koristio toliku silu kako bi je pokušao zadržati u spavaćoj sobi da je, kaže, morala čvrsto držati okvir vrata objema rukama.

Tek kad mu je zaprijetila da će vikati i dozivati pomoć pustio ju je, a Zou joj je tada rekao da ne pravi veliku stvar od toga i neka ne ide na policiju.



Nije prijavila policiji što se dogodilo

Zou ju je kontaktirao sljedeći dan putem WeChata, ali nije spomenuo prethodnu noć. Pozvao ju je na večeru, no ona je to ignorirala i više se nisu čuli. Nakon toga je nekolicini bliskih prijateljica rekla što se dogodilo, no nije poduzela druge korake.

“Mislila sam da, prvo, trebaš imati dokaze. I drugo, da se mora nešto značajno dogoditi prije nego što možeš zvati policiju”, kaže i dodaje da je sljedeći put vidjela Zouovo lice gotovo četiri godine kasnije u medijima, nakon što ga je policija optužila.

Detektivi još nisu potvrdili jesu li 23 osobe koje su se javile dodali svojim procjenama da je više od 50 drugih žena širom svijeta moglo biti meta studenta sa Sveučilišta College London ili se ovim prijavama broj potencijalnih žrtava povećao. “Žrtve nam se javljaju iz različitih dijelova svijeta, najviše iz Londona i Kine”, potvrdio je zapovjednik policije Kevin Southworth.



U istragu će biti uloženo više resursa

“Sada je na istražiteljskom timu da profesionalno analizira dokaze i priče tih pojedinačnih žrtava, kako bismo vidjeli možemo li identificirati tko je možda bio žrtva, kada i gdje te kako bismo potom priveli Zoa pravdi za potpuni opseg njegovih zločina”, poručio je Southworth.

Dodao je da će u istragu biti uloženo više resursa te da detektivi nastoje razumjeti što se dogodilo, ali na način koji omogućuje potencijalnim žrtvama da daju svjedočanstvo na najbolji mogući način, bez ponovnog proživljavanja trauma.

