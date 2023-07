MUŽ JOJ UHAPŠEN ZBOG PEDOFILIJE U AMERICI, ONA REKLA DA JE UMRO! Komšije otkrile šokantne detalje o osumnjičenom Miodragu

Vest o hapšenju Miodraga V. (71) iz Beograda, zbog sumnje da je seksualno zlostavljao tri devojčice, stare od devet do 12 godina, u Americi gde godinama živi, uznemirila je njegove komšije iz jednog beogradskog naselja, a kako kažu za Kurir, najviše ih je zabrinulo saznanje da istražitelji sumnjaju da je zlostavljao i devojčice u Srbiji!

Prema rečima onih koji poznaju osumnjičenog biznismena, on je redovno dolazio u Beograd iz Amerike i tada bi navodno “bio nepristojno blizak s ćerkama svojih prijatelja, koje je čašćavao skupim poklonima”.

Neprijatno ljubazan

Protiv osumnjičenog, podsetimo, u junu ove godine u SAD je podignuta optužnica u kojoj je detaljno opisano šta je sve dve godine radio maloletnim žrtvama, s čijim roditeljima je bio u prijateljskim odnosima. Porota je Miodraga V. proglasila krivim po 28 tačaka optužnice, ali se čeka konačna odluka suda. Njemu preti kazna od 440 godina zatvora, odnosno doživotna robija.

Poznanici i komšije iz Beograda kažu za Kurir “da je on uvek bio vickast i da se hvalio da voli mlađe žene”.

– Mi smo u početku mislili da je on samo hvalisavac. Međutim, kada su devojčice naših prijatelja ušle u pubertet, kada su napunile nekih 13,14 godina, on je pokazivao neku naklonost ka njima. Neprijatno je bio ljubazan i sam pristup je bio neprimeren – kaže poznanik optuženog:

– Jednoj devojčici se baš bio približio, toliko da ju je obasipao poklonima, kupio joj je i laptop. Neke maloletnice je izvodio u bioskop, vodio ih u neke šetnje, a one su pristajale na to iz nekog poštovanja, jer se on družio s njihovim roditeljima. Nisu želele da ga odbiju, a znao je da bude baš galantan. Kako dalje navodi naš sagovornik, njegovo okruženje je počelo da sumnja da se nešto dešava i da se iza previše ljubaznog čoveka krije neki mračni čovek.

Kontaktirali sa žrtvama

– On se s tim devojčicama dopisivao i kad je bio u Americi, a kad bi bio u rodnom kraju, viđao se s njima. Otprilike u vreme njegovog hapšenja u Americi, jednu od tih devojčica iz Beograda pozvala je američka istražiteljka jer je njen kontakt našla kod njega u telefonu. Devojčica je tada, navodno, ispričala šta se sve dešavalo.

Prema navodima poznanika, istražitelji su stupili u kontakt s još jednom devojčicom iz Beograda, zbog sumnje da je žrtva ovog pedofila.

– Nažalost, sumnja se da ove devojčice nisu jedne žrtve Miodraga V. Jako smo uznemireni i potreseni – kaže on.

Poznanik osumnjičenog kaže i da je njegova supruga nakon njegovog hapšenja u Americi dolazila u Srbiju.

– Došla je da proda imanje, a kada smo je pitali gde je Miodrag, kao iz topa nam je rekla da je umro?! To nam je bilo sumnjivo, a jedan od prijatelja je tada odlučio da istraži gde je zapravo on i da li je to istina. Tokom potrage, čovek je naišao na vest u američkim medijima da je Miodrag uhapšen i to zbog seksualnog zlostavljanja devojčica i tada se, nažalost, nismo iznenadili jer smo sumnjali da je pedofil – kaže poznanik.

Sin ga brani

Pravda oca, govori da ništa nije istina

Naši sagovornici kažu i da je posle hapšenja Miodraga V., koji je u SAD otišao još devedesetih godina i tamo otvorio salon za prodaju automobila i auto-mehaničarsku radnju, u Beograd dolazio i njegov sin. Komšije kažu da je bio jako ljut kada su mu rekli da znaju da mu je otac u zatvoru.

– Bio je veoma besan, a pravdao se tako što je rekao da to nije istina. Da sve što su videli u američkim novinama jednostavno nije tačno – pričaju komšije, prenosi Kurir.

