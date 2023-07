KO JE ZAPRAVO NEĐAD FETIĆ, UBICA IZ SISKA? Bio je ključni svjedok u slučaju svirepog strijeljanja srpskog civila

Za taj zločin osuđeni su Fetićevi suborci Haso Mahmutagić i Mirko Šašo na osam, odnosno šest godina zatvora. Fetić je na suđenju ispričao kako je on zapravo uočio da Španović, kojeg je poznavao od djetinjstva, “špijunira” njihove položaje te na to upozorio svoje suborce, koji su s njime onda krenuli po Španovića. No, rekao je Fetić koji se s njima vozio u autu, Španovića su trebali predati u zapovjedništvo, da bi zatim Mahmutagić i Šašo zaustavili auto kod groblja, izveli Španovića iz auta, a ubrzo su se iz njihova smjera začuli rafali.

Mahmutagić je, pak, u svojoj obrani sve pokušao prebaciti na Fetića i Šašu, rekavši kako je Fetić isplanirao da ubiju Španovića, ali sud je ovakve navode odbacio kao neistinite i osudio Mahmutagića i Šašu. Jesu li ovi događaji također igrali ulogu u Fetićevoj glavi kada se odlučio na ovakav bezumni čin, možda se nikada neće saznati.

Fetić je u subotu navečer krenuo u krvavi pohod po susjedstvu u Capraškim Poljanama u Sisku čiji je epilog jedna mrtva osoba, 45-godišnja Ivana J., dvije u kritičnom stanju na respiratoru, još dvoje ranjenih s prostrelnim ranama udova, tri spaljene kuće i dva automobila. Fetić je bio naoružan s dvije vojne puške, ručnim bombama i molotovljevim koktelima.

Iako kaznena prijava u nedjelju poslijepodne još nije bila podnesena, kako se neslužbeno doznaje, Fetića će policija prijaviti za niz kaznenih djela. Jedno od njih svakako će biti ubojstvo 45-godišnje Ivane J., koje će možda čak biti okvalificirano kao teško ubojstvo.

Također, teretit će ga se za još najmanje dva pokušaja ubojstva, zatim dovođenje u opasnost života ljudi općeopasnim radnjama i posjedovanje ilegalnog oružja i eksplozivnih sredstava. Nije bilo moguće doznati kako se Fetić branio u policiji, a budući da je uhićen u subotu oko jedan sat ujutro, u roku od 24 sata trebao bi uz kaznenu prijavu biti prepraćen pritvorskom nadzorniku sisačkog Županijskog državnog odvjetništva.

Nakon ponovljenog ispitivanja pred državnim odvjetništvom bit će priveden istražnome sucu s prijedlogom da mu se odredi istražni zatvor, između ostaloga, zbog opasnosti od ponavljanja djela, s obzirom na to da je već ranije bio prekršajno kažnjen zbog posjedovanja pištolja. prenosi novi

