ISPLIVALA SUMNJIVA PORUKA BRAJANA VOLŠA, SPOMINJE I SINA! Istog dana NESTALA je Ana, a on se ponašao TAKO!

Prijatelji Ane Volš, Srpkinje koja je nestala u Americi, rekli su da je ona stalno obećavala da će se dogoditi “veliko iznenađenje” u novoj godini, i da su izuzetno uznemireni zbog njenog nestanka.

Majk i Mendi Silva su u posljednje četiri godine iznajmljivali svoj stan u Reveru u Masačusetsu od Ane i Brajana Volša, i družili su se sa parom.

U poslednjih šest mjeseci nešto nije bilo u redu, rekli su za En-Bi-Si Njuz.

Ana Volš je žurila da se riješi imovine, pa je prodala automobil i stan u kome su živjeli. Prodat je za gotovinu 28. ili 29. decembra, rekao je Majk Silva.

„Ništa se ne uklapa“, rekla je Mendi Silva.

U posljednjoj poruci koju je Silva primio od Brajana Volša 2. januara pisalo je:

„Srećna Nova godina. Izvinite zbog kašnjenja. Zagubio sam svoj telefon i moj sin ga je upravo pronašao“.

