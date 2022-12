Escobar: Odluka o ZSO na Kosovu biće implementirana

On je u razgovoru u organizaciji Atlantskog savjeta (Atlantic Council) rekao da je to jedna od obaveza u okviru dijaloga Srbije i Kosova pod pokroviteljstvom Evropske unije.

“To je pravno obavezujuća odredba. Ona je pravno obavezujuća za Srbiju, za Kosovo i za EU i upravo zbog toga što podržavamo dijalog, to je i naša obaveza. Tako da da, trebalo bi da bude implementirana i biće implementirana”, rekao je Escobar.

On je rekao da se nada da će vlada u Prištini to “vidjeti kao mogućnost” i ukazao na to da postoje modeli u Evropi koji omogućavaju kolektivna prava za manjine.

Escobar je istakao podršku SAD-a Kosovu rekavši da ne postoji država na svijetu koja više podržava Kosovo od Sjedinjenih Država.

“Naša posvećenost Kosovu, njihovoj suverenosti, nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i bezbjednosti je čvrsta. To je partnerstvo sa narodom te države i mi ih nećemo napustiti”, rekao je Escobar.

Ocijenio je značajnim sporazum koji su prošle godine postigli Srbija i Kosovo o registarskim tablicama važnim za smanjenje tenzija.

“Naša pozicija je oduvijek bila da umjesto da radimo na pojedinačnim pitanjima koje stvaraju tenzije, sva ta pitanja treba da budu u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom EU”, rekao je Escobar.

On je dodao da SAD “konstantno i često” razgovaraju sa državama koje ne priznaju Kosovo.

“Kosovo je nezavisna, suverena država. Pitanje nije vezano za status nego za priznavanje takvog statusa. Postoji pritisak, prije svega ekonomski, jer ne mogu da ulažu u region, ako sve učesnike ne posmatraju jednako”, rekao je Escobar i dodao da vjeruje da će sporazum dvije strane otvoriti prostor za više priznavanja.

Istakao je da Srbi i Albanci treba da pokažu zrelost i pronađu način da mirno žive i sarađuju, te da su multietničke demokratije budućnost regiona. Ocijenio je da je region upravo bogat i kulturno živopisan zbog svoje raznolikosti, a SAD, rekao je, imaju dobre odnose sa svim državama, ali da one međusobno moraju dobro da se slažu.

Kosovu i Srbiji, istakao je, potrebni su stabilni i mirni odnosi.

“Odatle moramo da krenemo, a onda da oformimo strukturu koja će izgraditi povjerenje između dvije zemlje, pa da radimo na prepoznavanju činjenice da su oni dvije populacije sa dvije različite aspiracije. Ako ste Srbin koji vjeruje da je Kosovo dio Srbije niko drugi u Evropi neće vjerovati u to takođe. U jednom trenutku kad Srbija uđe u EU morate da u miru shvatite realnost da Kosovo nije više dio Srbije. To ne znači da Srbija i Kosovo ne mogu da imaju produktivne i konstruktivne i mirne odnose. To će se dogoditi, Srbija i Kosovo će imati mirne odnose i region će prosperirati. Ljudi samo moraju to da razumiju”, rekao je on, piše Beta.

