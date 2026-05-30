Radikalan potez Rumunije nakon udara drona: Zatvara se ruski konzulat, konzul ekspresno protjeran iz zemlje!

Rumunija je odlučila zatvoriti ruski Generalni konzulat u Konstanci te protjerati ruskog konzula, saopćio je rumunski predsjednik Nikušor Dan (Nicușor Dan).

Ova odluka uslijedila je nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Galaciju, pri čemu su dvije osobe povrijeđene. Incident je izazvao oštru reakciju vlasti u Bukureštu i doveo do hitnog zasjedanja Vijeća za nacionalnu sigurnost,piše Avaz

Diplomatske mjere usvojene su na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, sazvanoj nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u Galaciju, izazvavši eksploziju i požar u stanu na devetom spratu.

– Sinoć se dogodio ozbiljan incident u kojem su povrijeđena dva naša državljana, a Rusija snosi punu odgovornost za to. Ruski generalni konzul u Konstanci proglašen je nepoželjnom osobom, a konzulat u Konstanci bit će zatvoren – izjavio je predsjednik Dan.

Podsjetimo, u noći između 28. i 29. maja, tokom ruskog napada na Ukrajinu, dron tipa Geran-2 pogodio je deseterospratnicu u rumunskom gradu Galaciju.

Dvije osobe prevezene su u bolnicu, dok je 70 stanara evakuisano iz zgrade. Rumunsko Ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je pad drona na stambeni objekat kao “ozbiljnu eskalaciju Moskve”.

