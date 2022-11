Milanović u Kupresu: Savezništvo HVO i Armije BiH nestalo, a nije trebalo

“Nemojmo nikada zaboraviti da je ovdje bio početak kraja agresije na BiH. Da je ovo bio početak slavne Oluje i operacija koje su sljiedile u kojoj su do zadnjih dana skoro do polovice 10. mjeseca 1995. uz sudjelovanju sa ARBIH, Bog te pita šta je danas sa tim savezništvom i prijateljstvom, kao da ga nikad nije bilo, a trebalo bi ga biti i djelovanjem hrvatskih gardijskih brigada i ostalih učesnika oslobođen prostor kojim smo natjerali tadašnjeg neprijatelja da sjedne za pregovarački sto. Svaki rat mora završiti pobjedom. Svim tim operacijama omogućeno je da rat završi. Da Banja Luka bude realno ugrožena i da hrvatska kopnena vojska natjera nepriajtelja na predaju, a ne NATO bombarderi. Ovo je naš rat, bili smo jedno. Uvijek rat dobija pješak. Da ih nije bilo ne bi bilo ni Hrvatske, ni dejtonske BiH.” kazao je Milanović u obraćanju prisutnima.

Milanović je zatim Daytonski mirovni ugovor nazvao “međunarodni ugovor o podjeli utjecaja”.

“O tome riječ-dvije. Ta BiH kao međunarodni ugovor o podjeli utjecaja vlasti BiH uz suglasnost sviju oko stola. Taj dogovor je osnova vaše slobode i dobrog osjećaja života u BiH koju uvijek ističem kao prijateljsku i drugu državu ali državu u kojoj žive Hrvati kojih ima sve manje i manje i čija se politička prava gaze. To se nije promijenilo ni na ovim izborima. Princip nepravde i nepoštenja je ostao, da onaj drugi bira mog predsjednika. To se mora promijeniti. Za to će vam trebati pomoć Hrvatske. U Hrvatskoj se svi slažemo oko toga šta u BiH treba očuvati. Imamo dobar početak. Energija će se pretvoriti u jedinicu snage. EU i NATO su instrumenti kojima možemo pomoći sebi i Hrvatima u BiH.” rekao je predsjednik Hrvatske.

Na ceremoniji je pored brojnih gostiju danas u Kupresu govorio i presuđeni ratni zločinac Tihomir Blaškić.

Operacija Cincar kojom je oslobođen teritorij Kupresa bila je prva zajednička, iako potpuno odvojeno vođena, akcija snaga ARBiH i HVO-a. Kasnije su se u zajedničkim operacijama oslobodili i drugi teritoriji, nakon velikih vojnih uspjeha HVO-a i ARBIH potpisan je mirovni sporazum U dAYTONU. prneosi “N1“.

