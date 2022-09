TITO JE OBIŠAO CIJELI SVIJET, ALI JE OVAJ GRAD IZBJEGAVAO U ŠIROKOM LUKU: Evo zbog čega

Jugoslavije Josip Broz Tito u Historiji je ostao poznat po svojim svetskim turnejama, obilascima država koje su se čak nalazile na drugom kraju sveta i putovanjima koja su trajala po nekoliko meseci. Ali u Jugoslaviji postojalo je jedno mjesto koje bi Tito izbegavao u širokom luku, a koje se nalazi u srcu Srbije.

Postoji legenda koj akaže priča u Čačanskom kraju kaže da vladari Srbije nisu voljeli nikako, ovaj grad. Tako je kralj Aleksandar Karađorđević posetio ga je samo jednom i to samo zbog sahrane vojvode Stepe Stepanovića, Tito ga je zaobilazio, a danas ga ni političari ne vole posjetiti.

Doživotni predsednik Jugoslavije Tito u istoriji je ostao poznat po svojim svetskim turnejama, ali je tokom svoje tridesetpetogodišnje vladavine Tito je u Čačku bio sedam puta,ali se uvijek trudio da ga zaobiđe, u koliko je to moguće.

Planski na to mjesto nikada nije dolazio , a istoričari smatraju da je to zbog činjenice da je Broz do kraja života ovaj grad doživljavao kao blizak ravnogorskom pokretu.

I kao su ga tokom njegovih posjeta uvijek dočekivali dočekivale razdragane gomile ljudi, za Tita su oni ostali četnici, valjda zbog svoje blizine Ravnoj Gori i pesme „Na planini, na Jelici“.

Izvještaji policije kraljevine Jugoslavije iz 1940. godine Čačak su ocenili kao ozloglašeno „komunističko leglo“ u Zapadnoj Srbiji, u ovom gradu boravili su čuveni komunisti – Filip Filipović, Kosta Novaković, Milka Minić, Miloš Minić,Dragiša Mišović.

Ali to Titu nije pretjerano značilo, danas stari u Čačku još uvijek pričaju da su svaki put prije dolaska predsednika SFRJ ljudi predstavljeni kao protivnici režima hapšeni preventivno i po nedelju dana ranije, zbog toga je ovaj grad dobio etiketu “buntovničkog grada“ ,čak se desila i jedna situacija za vrijeme držanja govora Tita kada je nestalo struje. prneosi “Novi“.

