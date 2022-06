Vukanović: Živim od Google oglasa, stan mi je manji od 40 kvadrata, a auto staro

O ovoj temi, ali i o tome koliko zarađuje te šta posjeduje od imovine, govorio je za N1 Nebojša Vukanović, poslanik u NSRS.

S obzirom na to da su novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) i Balkanske istraživačke mreže (BIRN) došli do podatka o tome da jedna minuta rada državnih parlamentaraca košta skoro 680 KM, pitali smo Vukanovića koliko je on “težak”, tačnije, koliko on zaradi od bavljenja politikom te kako komentariše ove informacije.

“Moja plata kao narodnog poslanika je 2.580 KM s time da imam neki kredit koji sam uzeo zbog ovih presuda tako da dobijam neto oko 1.500 KM i to je to. Nikada nisam kilometar prešao službenim automobilom niti imam telefon ili bilo kakav drugi račun od skupštine. Svake sedmice obiđem barem dva-tri grada, ali i to sve radim o svom trošku.

U Republici Srpskoj su manje plate poslanika i isto tako mogućnosti što se tiče tih ogromnih troškova koji se nabijaju u Sarajevu na štetu građana. Moje vozilo je staro 18 godina i imam stan koji sam kupio još dok sam bio profesor 2009. godine koji je manji od 40 kvadrata. Imam i porodičnu kuću u Trebinju koju je otac napravio kad sam se rodio. Moj ključni izvor prihoda jeste od mog pisanja i sajta. Da mi nije sitea i onih Google oglasa teško da bih mogao izdržati onaj pritisak od ovih tužbi koje imam”, rekao je Vukanović.

Dalje je pojasnio kako zarađuje od sajta.

“U zadnjih godinu i po mislim da sam državi platio više od 4.000 KM, što znači da sam od Google oglasa na sajtu imao oko 40.000 KM prihoda. Svaki dan sajt posjeti od 50.000 do 100.000 ljudi. Sa Google oglasima sam počeo nešto prije pandemije, a tek sada je doživjelo ekspanziju. Kada se desila kriza u Ukrajini nešto je malo to sve ‘palo’, ali to je svakako vrlo lijep izvor prihoda od kojeg se vrlo lijepo može živjeti.

Napravio sam sajt koji je vrlo utjecajan, čitan i hvala ljudima koji me prate. To je moj osnovni izvor prihoda. Mjesec nakon onog mog čuvenog videosnimka ‘na posao’ primio sam oko 3.700 eura i sve je to od oglasa na sajtu i YouTubeu”, pojasnio je Vukanović.

Na jučerašnjoj sjednici NSRS data je podrška misiji Althea EUFOR-a u Bosni i Hercegovini te je odgođen prijenos nadležnosti institucija sa državnog na entitetski nivo. Vukanović smatra da je to još jedan poraz Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH.

“To je još jedna bijela zastavica i kapitulacija Milorada Dodika koji je ponovo proveo kao ‘bos po trnju’ iako smo mi bili vrlo limitirani, imali smo pravo samo na jednu diskusiju i krivi navod, ali vidi se da su se on i Željka Cvijanović, predsjednica RS odmah javili nakon moje i diskusije drugih poslanika što je očito da ih je istina pogodila. Dakle, tu je ključno što Dodik odustaje od svih onih velikih nadležnosti i što je i sama Cvijanović priznala da imaju velike pritiske ne od ambasadora već je ona rekla od “mikrodiplomata”.

Sam Dodik je rekao da su odustali od prijenosa nadležnosti i zakona jer je situacija loša zbog krize u Ukrajini pa bi RS mogla osjetiti velike posljedice. Lično sam ga godinama upozoravao da treba biti veliki patriota i da se mani velikih priča o otcjepljenju i vraćanju nadležnosti. Datreba voditi računa da u RS bude stabilnosti, da ne bude tenzija, da institucije funkcionišu, da se bavimo ekonomskim pitanjima i da ne žrtvuje RS. On je to sve sinoć priznao i pokazao je da sam bio upravu”, poručio je Vukanović.Stava je da je Dodiku bitno samo da ostane na vlasti i da će uraditi sve da to postigne.

“Tako su i u Rusiji svjesni da je Dodik nevjeran i beskrupulozan i da će sve uraditi da ostvari svoje lične ciljeve. Znaju oni da je on čovjek Zapada, ali sada igra po nekoj drugoj strani kako bi pokazao privid igre i manipulisao javnošću. S druge strane, Rusiji je također bitno da je neko uz nju jer joj sada svi uvode sankcije i u blokadi je zbog situacije u Ukrajini”, zaključio je Vukanović. prneosi “Novi“.

