MISTERIJA NESTANKA DVOJICE MLADIĆA: I Matej i Aleksa posljednji put se roditeljima javili 30. decembra!

Da podsjetimo, Aleksa Stanković nestao je iz svog doma 28. decembra, dok se Mateju Perišu svaki trag izgubio u noći između 30. i 31. decembra, kada je iz kluba u Beton hali krenuo do Savske promenade. Kamere su ga nešto prije dva sata snimile kako se kreće ka ledenoj Savi.

– Aleksa se 15. decembra vakcinisao i otišao da podigne novac koji je zaradio. Nisam ni znala da se toliko razumije u kompjutere. Rekao je da se sprema za put, ali ne i sa kim, kao i da mu je ta firma našla super posao. Podigao je sva dokumenta, diplome i pasoš – priča za Kurir televiziju majka Olja i dodaje:

Poruka

– Nestao je 28. decembra, a dva dana kasnije mi je stigla poruka “Dobro sam”. U policiji kažu da nije napustio zemlju, jer bi ga zadržali na granici, on je u Srbiji, ali niko ne zna gdje. Javljali su mi se ljudi da kažu da su ga vidjeli u Grockoj poslije Nove godine, ali niko ga nije slikao ni snimio – navodi majka i dodaje da je Aleksa bio miran, povučen i da nije imao društvo. Zanimljivo je da je u istom tom danu nestao i Splićanin Matej Periš, koji je baš 30. decembra s prijateljima stigao u Srbiju kako bi ovde dočekao Novu godinu. Međutim, tokom izlaska mladiću se izgubio svaki trag. Kako je srpska policija rekonstruisala, on je devet minuta trčao od Beton hale do Savske promenade, kada je posljednji put zabilježen na snimku kako se kreće ka Savi. Posljednji signal njegovog telefona registrovan je u 2.05 časova u samoj rijeci, a na snimcima se vidi i neko ko pliva u vodi.

Pregleda se rijeka

– Sin mi je poslao posljednju poruku koja je glasila: “Tata, ulazimo u Srbiju”. Više ništa nisam dobio od njega – izjavio je Nenad Periš, otac nestalog, koji je došao u Srbiju i prati potragu. Podsjetimo, ronioci Žandarmerije, riječna policija i još nekoliko policijskih jedinica već 19 dana pretražuje Savu, Dunav i priobalje. Potraga je proširena i na Smederevo i Požarevac, prenosi Kurir.

Facebook komentari