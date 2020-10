Haos u Zagrebu: Spetljao se sa tuđom suprugom, masno je platio kad ga je muž uhvatio – Evo ovako

Upuštanje u ljubavni klinč s tuđom suprugom po svemu sudeći još će dugo pamtiti Zagrepčanin A.S. koji je u jednom trenutku završio gol kao od majke rođen na javnom prostoru u Susedgradu, gdje je pritom fotografiran i iznuđivan, piše “Jutarnji“.

Naime, ako je suditi prema optužnici zagrebačkog tužiteljstva, Alžirac K.L. (25), inače suprug te Zagrepčanke, zajedno je sa sunarodnjakom H.E.O. (30) odlučio “naplatiti” prevaru.

I dok optužena dvojica muškaraca odbacuju svaki oblik krivnje, a zavodnica koristi zakonsku blagodat nesvjedočenja, mladi ljubavnik detaljno je opisao iznenadnu agoniju koju je prošao. Evo ovako:

Naime, 03.03. ove godine prevareni suprug K.L. odlučio je “skuhati” osvetu. Pa je telefonom prvo ženinom ljubavniku uputio ozbiljne prijetnje smrću “Ubit ću te kad te vidim prvi puta. Znam da si spavao s mojom ženom!” Potom je K.L. predložio da se nađu i porazgovaraju. I sreli su ga u neposrednoj blizini jednog hrama u Ulici Bizek.

– Kritičnog dana oko 17 sati K.L. je htio sa mnom razgovarati. Pristao sam te me je poveo do parkiranog Smarta crne boje. Na vozačevom mjestu bio je neki muškarac, također alžirskog podrijetla, koji je s njim na alžirskom komunicirao. I tad mi je K.L. rekao da se skinem do gola. Nisam na to pristao, a nalazili smo se 50 metara od suvozačeve strane auta. K.L. se pritom obraćao vozaču, a meni je pokazao rukom da pogledam u unutrašnjost auta. Od straha sa pogledao i vidio na suvozačevu sjedalu metalni cjevasti predmet koji je bio prekriven jaknom svijetlije boje. Vidljiv je bio samo vrh tog predmeta i bio je to pištolj koji je na samom vrhu imao ciljnik. K.L. mi je potom ponovno naredbodavnim i prijetećim glasom rekao da se skinem. A kako sam vidio da se radi o dvojici muškaraca i da je u autu možda i pištolj, od straha sam počeo skidati svu odjeću sa sebe – prisjetio se A.S. u tužiteljstvu pritom ne negirajući intimni odnos.

Tako golog, K.L. ga je, tvrdi dalje, počeo snimati mobitelom. Najmanje četiri fotografije su uslijedile.

– Zahtijevao je da se okrećem te mi govorio kako će me tim fotografijama ucjenjivati, da će ih svima slati kako bi me kompromitirao. Tražio je i da mu mjesečno isplaćujem određeni iznos i da će mi naknadno reći koliko i kako da mu uplaćujem. Pokazao mi je četiri fotografije mene golog. Zaprijetio mi je da ga ni slučajno ne smijem prijaviti policiji jer da će ubiti mene i moju familiju. Kad je odlazio, rukom je prešao preko grla pokazujući da će me priklati. Njih su dvojica otišla, a ja sam bio prestravljen, nemoćno sam se osjećao i opravdano se bojim za svoju porodicu – opisivao je dramatične trenutke u tužiteljstvu A.S.

Alžirac K.L., koji je za sebe izjavio da je maser sa završena dva razreda srednje škole i s primanjima od 2.500 eura u jednoj ustanovi, tvrdi da nije prijetio, niti je žrtvu slikao a kamoli tražio novac.

Njegov partner u navodnom zločinu H.E.O., inače otac dvoje djece i s privremenim boravkom u RH je pak otkrio da mu je K.L. ponudio 100 kuna za prevoz do određene lokacije.

– Obećao mi je 100 kuna nagrade za vožnju pa sam ga poslušao. Vidio sam da K.L. priča s jednim čovjekom, da je bio jako ljut, razgovarali su oštro. A ja sam bio sam u autu i nisam se htio miješati. Gledao sam svoj mobitel. I iskreno nisam vidio da bi se ta druga muška osoba skinula do gola i da ga je K.L. fotografirao – pravdao se H.E.O. tvrdeći da u autu pištolja nije bilo.

