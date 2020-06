Hrvatska mijenja režim na graničnim prelazima sa BiH?

Hrvatski ministar unutarnjih poslova i čelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je u utorak novi režim koji će se provoditi na hrvatskim granicama s BiH i Srbijom, a koji bi mogao uključivati i ponovnu obveznu samoizolaciju od 14 dana.

“Pratimo epidemiološku situaciju u zemljama susjedstva i ovo što bilježimo posljednjih dana su infekcije koje dolaze, odnosno koje donose ljudi koji najvećim dijelom dolaze iz zemalja našeg istočnog susjedstva”, rekao je Božinović.

Istaknuo je da sutra imaju sastanak Nacionalnog stožera na kojem će vjerojatno donijeti odluku kojom će promijeniti režim koji u ovom trenutku postoji na graničnim prijelazima Hrvatske sa Srbijom, BiH i Crnom Gorom, ali i kada je u pitanju putovanje za državljane Kosova i Sjeverne Makedonije, javlja Hina.

“Sutra ćemo donijeti odluku, znate da one stupaju na snagu u 00 sati sljedeći dan; međutim ne bih sada prejudicirao, ali vjerojatno režim koji je postojao – a to znači samoizolacija za one koji dolaze iz smjera tih država, sutra će o tome biti riječi i vjerojatno ćemo donijeti odluku na tom tragu, ali pričekajmo do sutra”, naglasio je ministar Božinović, javlja “FENA”.

