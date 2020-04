Radost Uskrsa u karantinu: Najvažnije je ono što zbližava i drži porodicu na okupu

Najveći hrišćanski praznik, uskrsenje Isusa Hrista – Uskrs, ove nedelje po prvi put će stanovnici Srbije koji pripadaju crkvama koje poštuju Gregorijanski kalendar obeležiti na potpuno drugačiji način, jer je zbog pandemije koronavirusa proglašena je dvodnevna zabrana izlaska.

Izostaće prisustvo uskrsnim bogosluženjima u crkvi, a okupljanja porodice oko praznične trpeze koja je svojstvena ovom prazniku, moraće da se ograniči na najužu porodicu koja i inače živi na istoj adresi, javlja Anadolu Agency.

U Vojvodini kao najšarolikijem delu Srbije po broju pripadnika različitih nacionalnih zajednica, ali i verskih zajednica, ovaj Uskrs proslavljaju vernici Rimokatoličke crkve, Rumunske pravoslavne crkve, te članovi protestantskih zajednica. Crkvena zvona u nedelju će se oglasiti, ali vernika neće biti, niti će se čestitke povodom Uskrsa moći čuti po ulicama.

– “Druženje” i čestitke putem društvenih mreža –

Novosađanin Lajoš Vajda pre nekoliko godina sa suprugom i dve ćerke doneo je važnu odluku da se iz grada preseli u prigradsko naselje Rumenku, što je posebno važno za dane u karantinu, jer, kako nam kaže, dvorište mnogo znači u situaciji kada nije preporučljivo izlaziti napolje. Ono što nove okolnosti ipak neće moći da mu nadomeste jesu običaji Uskrsa koje sa porodicom praktikuje godinama.

„Za Uskrs imamo posebnu porodičnu tradiciju okupljanja koju ove godine, na žalost, nećemo moći da ostvarimo. Na Veliku subotu sestra i ja s porodicama idemo kod roditelja na ručak, a u nedelju na prvi dan Uskrsa smo se svi okupljali kod nas. To je nešto bez čega do sada nismo mogli da zamislimo Uskrs, ali sada ćemo nekako morati. Probaćemo preko društvenih mreža to da nadomestimo, ali to svakako nije to“, navodi Vajda.

I pored vanrednih okolnosti, sa suprugom Evom, trinaestogodišnjom Laurom i devetogodišnjom Julijom najveći hrišćanski praznik dočekaće uz prazničnu trpezu: fabrana jaja, šunku i ren koji su, kako kaže Lajoš, „sveto trojstvo uskršnje trpeze“. Takođe biće okićeno i „uskršnje drvo“.

„Jeste da će sve biti drugačije, ali ono što zbližava porodicu i drži na okupu, što je i smisao Uskrsa, to držimo i to je najvažnije“, naglašava Lajoš Vajda.

On navodi da će zbog mera držanja socijalne distance ove godine odustati i od prakse „polivanja“ koje se odvija na drugi dan Uskrsa, odnosno kada momci prskaju vodom ili parfemom devojke.

„Nadam se da će se sve vratiti u normalu i da ćemo sledeći Uskrs dočekati onako kako je to ranije bila praksa. Ovako, čestitaćemo Uskrs jedni drugima preko mesindžera“, zaključuje Lajoš Vajda.

Opština Bački Petrovac je kulturno i nacionalno središte Slovaka u Srbiji. Najviše Slovaka u Srbiji vernici su Slovačke evangelističke crkve, a manji broj su rimokatolici. I oni će ove godine proslaviti Uskrs u potpuno drugačijim okolnostima.

– Sve navike i rutine promenile se preko noći –

„Ovaj Uskrs je svakako drugačiji od drugih, a na to utiče vanredna situacija. Do juče nisam ni razmišljala o Uskrsu, jer sve rutine i navike koje smo imali u porodici su se preko noći pre više od tri nedelje morale promeniti, tako i dinamika i način organizacije“, kaže Vladimira Dorčova Valtnerova.

Vladimira sa suprugom i dvoje dece živi u mestu Maglić u opštini Bački Petrovac. Ona je digitalna konsultantkinja i preduzetnička novinarka, pa radi inače od kuće, ali je činjenica da su svi ukućani sada uvek kod kuće dosta uticalo i na organizaciju Uskrsa, koja po tradiciji podrazumeva i farbanje jaja.

„Iako bi jaja trebalo da se farbaju u subotu, takozvanu Belu subotu, mi to ipak radimo i ove godine dan ranije, jer se deca raduju kada to zajedno radimo. Na trpezi pored jaja ne smeju da nedostaju šunka, kuvani kulen i ren, a polako nestaje iz naše porodične tradicije, jer većina ukućana ne voli. Najmanje jedno crveno jaje mora da bude – jedna ’čuvarkuća’ koja nas podseća na naše pretke i stara slovenska verovanja“, navodi Vladimira.

Ona sa suprugom Josipom, osmogodišnjim sinom Vladimirom i šestogodišnjom ćerkom Klarom ove godine biće uskraćena za neke porodične običaje koje su upražnjavali prethodnih godina.

„Tradicija odlaska na subotnji ručak kod moje mame u susedno selo Kulpin će biti ove godine prekinuta usled policijskog časa, ali sigurno se sledeće godine obnavlja, jer to su te naše male porodične vrednosti na kojima insistiramo – da budemo porodično svi na okupu tokom praznika. Ujedno ni tradicionalni ručak kod druge bake i dede neće biti održan u nedelju. Pomalo me to rastužuje, ali svesna sam situacije“, navodi naša sagovornica.

Nada se da će vanredne okolnosti kakve do sada nisu bile, a koje su se odrazile i na potpuno drugačiju proslavu Uskrsa doneti i određenu korist.

„Želim da verujem da će nas, nas kao čovečanstvo, ova situacija promeniti na bolje. Da će se vratiti prave životne vrednosti, kao što je porodica, tolerancija, solidarnost, duhovnost i da ćemo mnogo više pažnje i vremena poklanjati tome da sakupljamo doživljaje, a ne stvari u ormarima i fiokama“, zaključuje Vladimira Dorčova Valtnerova.

