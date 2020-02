Krivična prijava protiv Josipe Lisac zbog “skrnavljenja” himne Hrvatske

Nakon što je Josipa Lisac u svom specifičnom stilu na inauguraciji petog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića otpjevala “Lijepu našu”, čiju su interpretaciju pozdravili iz najvišeg državnog vrha, uključujući premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, desni krugovi u Hrvatskoj ne prestaju s kritikama.

Tako je njenu interpretaciju himne kolumnista Tihomir Dujmović uporedio s pjevanjem nekoga kome zubar uzima otisak za protezu, a zasad je najdalje otišao Boško Županović, vlasnik portala Liburnija.com iz Opatije.

“Prvo nam je zvučalo kao šala. U redu, mnogima se izvedba Josipe Lisac nije svidjela, ali ko bi zbog toga podnosio kaznenu prijavu, postavili smo logično pitanje. Svejedno, odlučili smo provjeriti”, navodi hrvatski portal “Index” na početku svog teksta na ovu temu..

Nazvali smo izvjesnog Boška Županovića koji je u kaznenoj prijavi koja se počela širiti naveo da je pravnik. Našli smo ga preko nekih firmi koje ima. I odmah nam je postalo jasno da je kaznena prijava protiv Josipe Lisac posve istinita.

U njoj se navodi da je na “izrugljivi i omalovažavajući način” izvodila himnu Republike Hrvatske i da je tako počinila kazneno djelo povrede ugleda RH, i to tako što je “koristila izrugljive artikulacije i tonalitete”.

“Gledajte, ja sam to učinio kao pravnik i građanin, smatram da je to obično izrugivanje”

“Gledajte, ja ne želim medijsku pažnju. Ja sam to učinio kao pravnik i građanin, smatram da je to obično izrugivanje i da ne priliči nikakvom događaju, a kamoli inauguraciji izabranog hrvatskog predsjednika. Ja sam koristio svoje vrijeme da bih napisao tu prijavu jer sam smatrao da je to moja građanska dužnost. Poslao sam tu kaznenu prijavu institucijama koje su za to zadužene, da odrade taj posao”, rekao je nam je Županović i još jednom ponovio da “njemu ne treba medijska pažnja” zbog kaznene prijave protiv Josipe Lisac koju je podnio.

Kazali smo mu kako smo morali provjeriti o čemu se radi jer nam je sve djelovalo kao šala.

“Radim 18, 19 sati dnevno, sigurno ne bih gubio vrijeme”

“Ma ne, gledajte, ja radim 18, 19 sati dnevno. U biznisu sam već dugo godina, sigurno ne bih gubio vrijeme. Ja sam odvojio vrijeme da napišem prijavu. Meni je to bilo degutantno slušati, to je najsvečaniji čin. To je možda za neke performanse, ali ne za inauguraciju. Himna se tako ne izvodi, himna se nikada ne bi tako smjela izvoditi. To je izrugljivo”, govori “Indexu” podnositelj kaznene prijave protiv hrvatske pjevačke dive.

Pitali smo ga na temelju čega je, kao pravnik, koji zna da se takve tvrdnje trebaju moći i dokazati, zaključio kako se radi o izrugivanju. Pitali smo ga je li ikada slušao Josipu Lisac i zna li da uvijek tako izvodi pjesme.

“To je moja subjektivna procjena, možda pozovu glazbene vještake”

“E pa jednostavno ću vam na to odgovoriti. To je moja subjektivna procjena. Ja sam to naveo i u prijavi da je njen glazbeni opus opće poznat, ali smatram da se himna tako nije smjela izvoditi. Ako je Milanović znao da će tako izvesti himnu, onda je i on pogriješio. Neko u DORH-u će procjenjivati kaznenu prijavu pa će, ako je prihvati, o tome odlučivati sudsko vijeće. Možda angažiraju neke sudske vještake za glazbu.”

Županovića smo upitali misli li doista da se može dokazati da je Josipa Lisac himnu izvela na izrugljivi i omalovažavajući način i počinila kazneno djelo protiv ugleda Republike Hrvatske, za što je tereti u kaznenoj prijavi.

“Himna je interpretirana na izrugljiv način, ja smatram da je to kazneno djelo”

“Himna je interpretirana na izrugljiv način, ja smatram da je to kazneno djelo. Neka institucije rade svoj posao, ne bih o tome u medijima. Ja sam proslijedio to svojim prijateljima i valjda je netko poslao dalje. Ja imam svoj portal, da sam htio to učiniti javno, objavio bih na svojem portalu”, rekao nam je.

Zanimalo nas je čime se bavi s obzirom na to da je rekao da se bavi biznisom, a i sami smo vidjeli da je povezan s nekim tvrtkama.

“Ja sam već dva desetljeća u biznisu vezanom uz ulaganje u nekretnine. Posljednje dvije godine sam i sportski direktor jednog kluba u Sloveniji, Kopera”, odgovorio je.

Aktivistica ga prije četiri godine optužila da je do 25. godine skupio 66 kaznenih prijava, sudilo mu se za dvije prijevare i plaćanja krivotvorenim novcem

Boška Županovića je aktivistica 2016. godine u Rijeci transparentom optužila da je do svoje 25. godine skupio 66 kaznenih prijava, na što ju je on tužio. Županoviću se 2009. godine sudilo zbog dvije prijevare i plaćanja krivotvorenim novcem.

“Ne bih ja se upustio te spekulacije, ja nisam osuđivana osoba. Kaznene prijave, znate što su kaznene prijave… Evo ja sam je sad podnio protiv Josipe Lisac pa ćemo vidjeti. Ja sam neosuđivana osoba, to su insinuacije.”

Županović se spominjao uz deset tvrtki, od kojih je pet aktivno, a u upravama je svih pet. Portal za koji je rekao da je vlasnik je lokalni portal Liburnija.com. Kako je i sam rekao, trenutno je i sportski direktor slovenskog nogometnog kluba Koper.

Slikao se s Mamićem i Kolindom

Štošta se može saznati i iz njegovog Facebook profila, navodi “Index“.

Zagrljen se slikao s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem i s njegovim bratom Zoranom, ali i s Kolindom Grabar-Kitarović.

Protiv Josipe Lisac je, kako smo rekli, podnio kaznenu prijavu.

