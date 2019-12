Detalji smrti 17-godišnje Nikoline: Popila lijek za odvikavanje od heroina i pričala nepovezano

Na lice mjesta izašla je ekipa Hitne pomoći koja je djevojku prevezla u bolnicu, ali su tamo ljekari mogli samo konstatirati smrt.

Djevojčica je, piše “Blic“, u džepu imala bočicu “rivotrila”, i jednu tabletu “buprenorfina”. “Rivotril” je lijek koji služi za smanjenje napetosti, nervoze i anksioznosti, odnosno za smirenje, a “buprenorfin” se koristi kao terapija za skidanje sa heroina. Ukoliko se zloupotrebljavaju, mogu da dovedu do zavisnosti.

– Nikolina se odvezla kod Stevana biciklom usred noći, oko 2:30 sati. Prije no što je pošla kod njega, popila je “rivotril”. Žalila se da joj je loše, pa su, kako se sumnja, zajedno u njegovom stanu pušili džoint, a Stevan joj je navodno zatim dao da popije i tabletu “buprenofrina”, a drugu da ponese sa sobom. Nekoliko sati kasnije, djevojka je krenula nazad kući biciklom, a Stevan ju je ispratio do kraja svoje ulice. Međutim, kada je stigla ispred svoje kuće, pozlilo joj je pa se srušila i pala preko svog bicikla – navodi izvor upoznat sa slučajem.

Mještani su joj, kako piše dnevni list “Alo!“, pritrčali u pomoć i polivali je vodom. U jednom trenutku se osvijestila i počela da priča nepovezano. Rekla je kratko da joj se samo smračilo i spomenula je da je popila neke lijekove.

Prema riječima izbora bliskog istrazi, Stevan R. je liječeni narkoman, a odranije je poznat policiji koja ga je u više navrata privodila zbog različitih krivičnih djela.

– Uglavnom su to bili imovinski delikti, mahom sitnije krađe, a protiv njega je podnijeto nekoliko prijava zbog posjedovanja droge. To su bile male količine da bi nadležno Tužilaštvo moglo adekvatno da reagira bez obzira na to što je višestruki povratnik, a sada imamo situaciju da je jedna djevojka izgubila život – priča sagovornik.

Nada se i da će rezultati obdukcije koja se trenutno radi u novosadskom Institutu za sudsku medicinu rasvjetliti sve okolnosti koje su prethodile incidnetu zato što postoji osnovana sumnja da je Nikolina imala zdravstvenih problema te da je konzumiranje droge koju je osigurao Stevan R. samo dodatno pogoršalo stanje nesretne djevojke.

Stevanu R. se na teret stavljaju dva krivična djela: omogućavanje uživanja opojnih droga (za koje prijeti do 15 godina zatvora jer je u ovom slučaju nastupila smrt osobe) i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (s obzirom na to da se sumnja da je on prodao drogu maloljetnici, prijeti mu kazna zatvora do 15 godina).

Loading..

loading...

Facebook komentari