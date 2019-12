Analiza rezultata: Milanović je danas bio bolji, ali je Kolinda favorit za konačnu pobjedu

Ipak, njihov redoslijed nije očekivan jer u vodstvu je bivši premijer, kandidat SDP-a i niz drugih stranaka Zoran Milanović. U drugom krugu je i aktualna predsjednica, kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović.

Novinar Večernjeg lista Zoran Krešić za “Klix” kaže kako je po svemu sudeći dvoje kandidata najvažnijih stranaka u Hrvatskoj Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović su u drugome krugu predsjedničkih izbora.

“No, neočekivan je s obzirom na ankete, poredak prvih dvoje kandidata. Ovime je definitivno potvrđeno kako je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković preživio jednu diverziju koja se događala unutar njegove stranke. U slučaju da je Grabar-Kitarović izgubila, Plenković bi se mogao već smatrati metom za odstrel na čelu Vlade, ali i vodeće stranke“, smatra Krešić.

U drugome krugu, ukoliko ostane ovakav poredak, dodaje on, prednost bi u teoriji trebala imati Kolinda Grabar-Kitarović što pokazuje i zbroj glasova s desnice, koja je očito brojnija u Hrvatskoj.

“No, to je samo teorija. U slučaju da dio ‘opozicije’ u HDZ-u zajedno s desnicom nastavi minirati Andreja Plenkovića, onda bi glasovi Miroslava Škore mogli ‘ostati’ kod kuće ili pak otići Milanoviću. Značajno veći broj birača u BiH i dijaspori glasao je za ove izbore u odnosu na one za Evropski parlament. U drugome krugu XI. Izborna jedinica će, uči nas iskustvo, vjerojatno nekoliko puta povećati broj glasova na kontu Grabar-Kitarović“, zaključio je Krešić.

Dragan Markovina, historičar i analitičar iz Splita za naš portal kaže kako prije svega treba reći da rezultati izbora predstavljaju veliki poraz aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

“Neko ko nakon pet godina mandata dobije jedva nešto preko 27 posto glasova realno je teško poražen, bez obzira što je očito stranačka mašinerija bila dovoljno jaka da spriječi totalni debakl i ispadanje u prvom krugu. Priča koju sada iz HDZ-a prodaju, o tome kako dva desna kandidata imaju preko 5 posto glasova, jest činjenično tačna, ali služi da prikriju vlastiti poraz i ne garantira Kolindinu pobjedu. Štoviše, siguran sam da će Milanović biti budući predsjednik“, kaže Markovina.

Ona je jednostavno napravila toliko gafova i svima pokazala koliko je potkapacitirana i k tome je u silaznom trendu, smatra Markovina, da ne vidim načina kako se to može preokrenuti u drugom krugu.

“Što se tiče ostalih rezultata, dobar, iako na koncu očekivan rezultat od preko 4 posto postigao je protestni kandidat liberalne ljevice, Dario Juričan, dok zbir njegovih glasova i onih Dalije Orešković te Katarine Peović, sugerira da na sceni ima prostora za relevantnu ljeviji opciju od SDP-a, naravno ukoliko se uspije postići dogovor oko zajedničkog nastupa“, izjavio je Markovina.

Markovina zaključuje kako je jedna od tužnijih stvari koju treba stalno naglašavati činjenica da ljudi koji ne žive u Hrvatskoj uopće imaju pravo odlučivati o kvaliteti života ljudi koj u njoj žive i da tome pristupaju s ozbiljnom dozom fanatizma, kao u Mostaru.

PR ekspert Krešimir Macan kaže kako se pokazalo da je debata bila ključni moment kampanje koji je gurno naprijed Zorana Milanovica, stabilizirao Kolindu Grabar-Kitarović i dovoljno usporio Miroslava Škoru da ne prođe u drugi krug.

“Kolindi su vjetar u leđa ponovno bili birači HDZ-a BiH jer je i u dijaspori, prije svega BiH ostvarila očito bitnu prednost koja joj je bila dovoljna da osigura drugi krug. Karte se sada slažu iznova – dvoje kandidata desnice ima malo vise od 50 posto glasova koji bi najvećim dijelom i trebali ostati Grabar-Kitarović. To je veliki izazov za Zorana Milanovića, koji ako pobjedi sebe u sljedeća tri sučeljavanja, možda drugi krug učini posve neizvjesnim“, zaključio je Macan.

Na izbore je izašlo nešto više od 50 posto upisanih u biračke spiskove, a drugi krug očekuje se 15 dana.

