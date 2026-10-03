U stanu u Rijeci među smećem i fekalijama nađeno 70-ak mačaka. Neke su tek okoćene

Volonterke udruge Kitten Safe House pronašle su jučer u jednom stanu u Rijeci, od 47 kvadrata, oko 70 mačaka. Točan broj još nije utvrđen. Volonterke su, kažu, došle na oduzimanje oko 25 mačaka, no potom su na Facebooku objavile da se ono što su zatekle ne može opisati jer “takve riječi ne postoje”.

Točan broj mačaka još ni ne znaju. Prvi dan odnijele su trideset i pet odraslih mačaka i sedamnaest mačića u rasponu dobi od samo jednog dana pa do otprilike tri tjedna. Danas će pokušati spasiti ostale mačke što je, kažu, teško jer skrivene su iza ormara, hrpe smeća i vreća punih fekalija.Volonterkama se potom pridružila veterinarska inspekcija, policija, djelatnici Centra za socijalnu skrb, komunalno i epidemiološko redarstvo te higijeničari veterinarske stanice.Neke mace su smještene kod veterinara, druge kod volonterki, a udruga moli za pomoć. Može im se uplatiti donacija na broj računa HR84 24020061100842980. Treba im, kažu, hrane, pijeska i podložaka. U objavi na Facebooku navedeno je kakvu hranu trebaju.

Grad Rijeka će pokriti troškove sterilizacije i određene veterinarske troškove, no iz udruge ne vjeruju da će i svi testovi, ampule i cjepiva biti pokriveni te mole za donacije, pogotovo hrane.Podsjetimo, nedavno je otkriveno više slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja životinja, zbog čega je u lipnju u Zagrebu održan i prosvjed “Stop okrutnosti prema životinjama” u organizaciji udruge Prijatelji životinja.

Na području Učke pronađeno je 47 živih pasa, šest mačaka i više od 30 leševa pasa, a u Dvoru su zatečene izgladnjele životinje među desecima leševa u raspadanju. Organizatori prosvjeda tada su poručili da slučajevi pokazuju zakašnjelu reakciju sustava,piše Index

“Godinama upozoravamo da se napuštene, zlostavljane i zanemarene životinje ne pojavljuju niotkuda. Iza svakog velikog slučaja stoje godine ignoriranja upozorenja, neprovođenja zakona i prebacivanja odgovornosti. Ne želimo sustav koji reagira tek kada se pronađu deseci mrtvih životinja, nego sustav koji sprječava da do takvih tragedija uopće dođe”, poručili su Prijatelji životinja.

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