Španija na nogama: Stanovnici traže kraj masovnom turizmu

Ne trebaju nam više studije, prijedlozi i priče. Vlasti imaju vrlo moćne alate za rješavanje ovog ozbiljnog problema“, izjavila je Tonina Siquier, potpredsjednica ekološke organizacije GOB.

„Prekomjerni turizam više ne možemo podnijeti“, poručila je.

Na Mallorci, otoku s oko 970.000 stanovnika, u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je gotovo 1,87 miliona turističkih dolazaka.Protest je počeo na trgu Plaza de España, nakon čega su se učesnici rasporedili u manje grupe duž pješačkih ulica u centru Palme. Na pojedinim mjestima sjedili su na ulici i blokirali prolaz.

Siquier je kazala da četiri protesta održana ovog ljeta pokazuju „bijes ljudi zbog vrlo ozbiljnog problema“.

Prije mjesec dana hiljade ljudi okupile su se u glavnom gradu Balearskih otoka tražeći ograničavanje broja turista. Policija je tada procijenila da je učestvovalo oko 25.000 ljudi, dok su organizatori govorili o čak 70.000.

Učesnici jučerašnjeg protesta ispunjavali su letak pod naslovom „Kakvu Mallorcu želimo?“, u koji su upisivali svoje prijedloge. Organizatori ih namjeravaju predati predsjednici regionalne vlade Balearskih otoka Margi Prohens, s kojom su zatražili sastanak.

Carles, jedan od demonstranata, rekao je da se više ne može normalno kretati Palmom niti ostatkom otoka. Posebno ga, kaže, pogađaju „nečuveno visoke cijene“.

Inma smatra da se Mallorca pretvorila u „reklamu za pivo“.

„Ljudi dolaze kao da je ovo destinacija za influensere i zabavni park, a zapravo je ovo dom mnogih ljudi“, rekla je.

Sedamdesetogodišnja Angelina na protest je došla sa suprugom, noseći transparent „Ovdje su ogorčeni domoroci“.

„Mallorca više nije Mallorca kakvu smo poznavali. Dopustili smo da iskorištavaju našu zemlju kako bi se nekolicina ljudi pretjerano obogatila“, kazala je.

„Naša djeca ovdje više nemaju budućnost“

Stanovnici upozoravaju da su cijene stanovanja postale nepristupačne, dok su prirodni resursi pod sve većim pritiskom.

„Nema stanovanja po pristupačnim cijenama, naša djeca ovdje nemaju budućnost, a prirodni resursi su ograničeni i pretjerano se troše“, rekla je Angelina.

Albert, volonter GOB-a, kaže da uprkos dobroj plati i porodici s dvoje djece više ne odlazi u restorane jer su cijene previsoke. Demonstranti su upozorili i na slučajeve porodica koje zbog nemogućnosti plaćanja kredita ili kirije napuštaju stanove i sele se u kamp-prikolice,pišu VijestiVijesti

Protestanti poručuju da Mallorca mora pronaći ravnotežu između turizma, koji je ključan za lokalnu ekonomiju, i prava stanovnika na pristupačno stanovanje, normalno funkcionisanje grada i očuvanje prirode.

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