Mladić iz BiH “pokosio” Njemicu, intervenisao spasilački helikopter

Objavljeno prije 33 minute

Njemica, stara 67 godina, teže je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se desila u austrijskom Seefeldu, kada je mladić iz Bosne i Hercegovine udario automobilom

 Austrijska policija - Srpskainfo.com

Do nezgode je došlo danas, 6. marta, nešto posle 15 časova u ulici Maksimilianveg u Seefeldu. Prema prvim informacijama, 26-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine išao je svojim automobilom u rikverc i, prema navodima policije, udario 67-godišnju državljanku Njemačke, koja se nalazila na toj putanji.

Mediji prenose da je mladić odmah izašao iz auta i pružio prvu pomoć ženi i te pozvao spasilačku službu.

Nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, povrijeđena žena je helikopterom prevezena u Univerzitetsku kliniku u Inzbruku, prenose nezavisne.


