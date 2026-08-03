UEFA ne odustaje: Zaprijetila tužbom FIFA-i i Gianniju Infantinu

Evropska nogometna federacija (UEFA) zaprijetila je pravnim postupkom protiv čelnika Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i potencijalnih investitora zbog propalog plana predsjednika FIFA-e Giannija Infantina da dio prihoda od Svjetskog prvenstva ustupi privatnom kapitalu.

Pravni zastupnici UEFA-e poslali su FIFA-i formalno upozorenje kojim traže da se sačuvaju svi dokumenti, elektronske poruke i drugi materijali povezani s projektom FIFA Forward Enterprise (FFE), izvijestio je Politico.

U pismu, koje je 31. jula poslala američka advokatska kompanija Dechert, navodi se da UEFA razmatra pokretanje sudskih i arbitražnih postupaka, kao i podnošenje prijava regulatornim tijelima. Upozorenjem je obuhvaćeno 18 rukovodilaca FIFA-e, od kojih se traži da ne uništavaju ili mijenjaju potencijalne dokaze.

Plan koji je Infantino u međuvremenu povukao predviđao je osnivanje kompanije vrijedne oko 20 milijardi dolara, koja bi upravljala komercijalnim pravima FIFA-inih najvećih takmičenja, uključujući svjetska prvenstva za muškarce i žene te Svjetsko klupsko prvenstvo,pišu Vijesti

Privatnim investitorima bilo bi ponuđeno do 20 posto vlasništva, čime je FIFA namjeravala prikupiti približno 4,2 milijarde dolara.

FIFA je tvrdila da bi sredstva bila korištena za razvoj nogometa i finansiranje njenih 211 članica te da bi zadržala kontrolu nad upravljanjem takmičenjima.

UEFA je, međutim, ocijenila da je plan pripremljen bez odgovarajućih konsultacija i da bi privatnim investitorima omogućio utjecaj na najvažnija nogometna takmičenja.

Facebook komentari