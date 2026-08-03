Objavljen broj posjetilaca tokom Merlinovih koncerata

Nijedna od tri večeri nije zabilježila ozbiljniju intervenciju hitnih službi, uprkos tome što je riječ o jednom od najvećih muzičkih događaja u novijoj historiji grada.

Sigurnost i funkcionisanje grada tokom tri koncertne večeri obezbjeđivalo je oko 200 policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo svake večeri, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć angažovao 15 ekipa, odnosno ukupno 45 zdravstvenih radnika.

KJKP Park, KJKP RAD, GRAS i Profesionalna vatrogasna brigada osigurali su da grad funkcioniše bez zastoja uprkos velikom broju posjetilaca.

„Iza svakog koncerta koji građani vide stoji ogroman posao stotina ljudi. Policijski službenici, zdravstveni radnici, vatrogasci i zaposleni u komunalnim preduzećima i javnom prijevozu danima su radili kako bi Sarajevo bilo sigurno, čisto i funkcionalno za svoje građane i goste”, rekao je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

Razmjere događaja potvrđuje i podatak sa platforme Booking.com: za dane održavanja koncerata, od 30. jula do 3. augusta, čak 99 posto smještajnih objekata u Sarajevu bilo je nedostupno za rezervaciju, a od svega devet preostalih slobodnih objekata većina je pripadala skupljem, luksuznom segmentu ponude. Osim direktnog ekonomskog efekta na smještajne kapacitete, restorane i javni prijevoz, ovakvi događaji jačaju i međunarodnu vidljivost grada: fotografije i snimci sa sarajevskih koncerata ovih dana kruže regionalnim medijima i društvenim mrežama,piše Vijesti

„Naš cilj je da Sarajevo bude kulturni centar regije, grad u koji se dolazi zbog vrhunskih sadržaja i kojem se ljudi vraćaju. To je rezultat jasne politike ulaganja u kulturu, turizam i kreativne industrije, a ulaganje u kulturu znači ulaganje u razvoj, nova radna mjesta i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine”, rekao je premijer Uk.

Premijer Uk čestitao je Dini Merlinu, kojeg smatra najvećom muzičkom zvijezdom regiona, na iznimnom uspjehu, te zahvalio svim institucijama, javnim preduzećima i službama koje su omogućile da tri koncertne večeri protekle sigurno i organizovano.

Naredni veliki koncertni događaj u gradu slijedi za deset dana, kada Sarajevo dočekuje kultni britanski bend The Prodigy.

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