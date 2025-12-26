Srbija: Uhapšeno 29 osoba zbog pranja novca i poreske prevare

Kako je saopćilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, u akciji Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, Uprave kriminalističke policije Odjeljenja za borbu protiv korupcije i Poreske uprave Sektora poreske policije učestvovalo je ukupno 10 javnih tužilaca, 4 javnotužilačka pomoćnika, 90 policijskih službenika i 16 inspektora poreske policiji,pišu Vijesti

Do sada je lišeno slobode 29 osumnjičenih, i to N.A., I.M., S.J., N.T., D.I., M.D.M., N.M., L.V., D.S., Lj.V., L.S., N.V.R., M.M., S.S., B.M., B.B., S.K., F.M., N.I., A.M., D.P., I.S., B.P., M.P., Z.Ž., M.S., B.R., M.B. i I.N., dok je za šetoro osumnjičenih raspisana potraga.

Facebook komentari