Region

Srbija: Uhapšeno 29 osoba zbog pranja novca i poreske prevare

3.7K  
Objavljeno prije 30 minuta

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopćilo je da je u današnjoj akciji tužilaštva i policije razbijena kriminalna grupa od 35 pripadnika koja formirana radi vršenja krivičnih djela poreska prevara i pranje novca i uhapšeno 29 osumnjičenih, za koje se sumnja da su oštetili budžet Srbije za skoro 390 miliona dinara, izvijestio je Tanjug.

Kako je saopćilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, u akciji Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, Uprave kriminalističke policije Odjeljenja za borbu protiv korupcije i Poreske uprave Sektora poreske policije učestvovalo je ukupno 10 javnih tužilaca, 4 javnotužilačka pomoćnika, 90 policijskih službenika i 16 inspektora poreske policiji,pišu Vijesti

Do sada je lišeno slobode 29 osumnjičenih, i to N.A., I.M., S.J., N.T., D.I., M.D.M., N.M., L.V., D.S., Lj.V., L.S., N.V.R., M.M., S.S., B.M., B.B., S.K., F.M., N.I., A.M., D.P., I.S., B.P., M.P., Z.Ž., M.S., B.R., M.B. i I.N., dok je za šetoro osumnjičenih raspisana potraga.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh