Veliki mjesečni horoskop: Janura donosi nove početke i testove strpljenja

Nova godina ne počinje nježno, ali počinje iskreno. Siječanj traži da se suočimo s posljedicama odluka iz prošle godine, osobito u poslu i odnosima koje smo održavali više iz navike nego iz stvarne želje. Mnogi će osjetiti pritisak da se dokažu, postave granice ili konačno priznaju što im više ne odgovara. Financije zahtijevaju disciplinu, ljubav jasnoću, a tijelo sporiji ritam nego inače. Ovo je mjesec u kojem se ne gradi brzina, nego temelj.

Ovan

Posao: Siječanj vas stavlja u poziciju odgovornosti, čak i ako je niste tražili. Očekuje se da preuzmete inicijativu i donesete odluku koju drugi izbjegavaju. Druga polovica mjeseca donosi priznanje, ali i dodatni pritisak.

Financije: Početak godine donosi troškove vezane uz obaveze koje se ne mogu odgoditi. Pripazite na brzoplete odluke i nepotrebna ulaganja.

Ljubav: U vezama dolazi do razgovora o budućnosti koji više nije moguće odgađati. Slobodni Ovnovi mogli bi se vratiti osobi s kojom postoji neriješena priča.

Zdravlje: Umor i napetost u vratu i ramenima. Potrebno vam je više odmora nego što ste spremni priznati.

Bik

Posao: Siječanj vam donosi stabilniji tempo, ali i test strpljenja. Netko iz radnog okruženja mogao bi vas isprovocirati ili dovesti u pitanje vaše odluke. Držite se svog plana.

Financije: Financijska situacija je pod kontrolom ako se držite realnog budžeta. Izbjegavajte posuđivanje novca i nejasne dogovore.

Ljubav: U vezama se otvaraju teme povjerenja i sigurnosti. Slobodni Bikovi mogli bi se zainteresirati za osobu koja dolazi kroz posao ili svakodnevnu rutinu.

Zdravlje: Osjetljiv probavni sustav. Pripazite na prehranu i preskakanje obroka.

Blizanci

Posao: Mjesec počinje ubrzano, s puno komunikacije i zadataka koji se preklapaju. Pazite da ne preuzmete više nego što možete iznijeti. Krajem mjeseca dolazi važan razgovor.

Financije: Novac dolazi, ali i brzo odlazi. Vrijeme je da uvedete više kontrole nad svakodnevnim troškovima.

Ljubav: Flert i nova poznanstva obilježavaju siječanj, ali nisu svi kontakti dugoročno stabilni. U vezama je potrebna veća iskrenost.

Zdravlje: Mentalni umor i pad koncentracije. Smanjite vrijeme pred ekranima.

Rak

Posao: Siječanj donosi preispitivanje dugoročnih ciljeva. Moguće je da shvatite kako ste se previše prilagođavali drugima. Druga polovica mjeseca donosi jasniji smjer.

Financije: Troškovi vezani uz dom ili obitelj bit će u fokusu. Budite oprezni s većim kupnjama.

Ljubav: Emocije su pojačane, a stari nesporazumi izlaze na površinu. Slobodni Rakovi mogli bi se emotivno vezati brže nego što su planirali.

Zdravlje: Pad energije i osjetljiv imunitet. Potrebno vam je više sna.

Lav

Posao: Očekuje vas dinamičan početak godine. Bit ćete u centru pažnje, ali i pod povećalom. Iskoristite prilike, ali ne ulazite u sukobe iz ega.

Financije: Stabilno stanje, uz mogućnost dodatnog prihoda kroz angažman ili projekt. Ne trošite kako biste impresionirali druge.

Ljubav: U vezama se traži više ravnoteže i kompromisa. Slobodni Lavovi mogli bi započeti intenzivan, ali zahtjevan odnos.

Zdravlje: Napetost i iscrpljenost. Pronađite način da ispraznite stres.

Djevica

Posao: Siječanj donosi potrebu za organizacijom i redefiniranjem prioriteta. Mogući su manji nesporazumi s kolegama, ali sve se rješava kroz razgovor.

Financije: Razumno upravljate novcem, ali neočekivan trošak sredinom mjeseca traži prilagodbu.

Ljubav: U vezi se traži više emocija i spontanosti. Slobodne Djevice mogle bi upoznati nekoga tko ih iznenadi.

Zdravlje: Umor i osjetljiv živčani sustav. Pripazite na ritam dana.

Vaga

Posao: Mjesec donosi važnu odluku vezanu uz suradnju ili promjenu u radnom okruženju. Ne donosite odluke samo da biste izbjegli sukob.

Financije: Stabilno, ali bez većih pomaka. Izbjegavajte zajednička ulaganja.

Ljubav: Odnosi prolaze kroz fazu iskrenog suočavanja. Slobodne Vage mogle bi se naći između dvije opcije.

Zdravlje: Hormonalna neravnoteža i pad energije. Potrebno vam je više brige o sebi.

Škorpion

Posao: Siječanj vam donosi fokus i odlučnost. Imate priliku postaviti jasne granice i preuzeti kontrolu nad situacijom.

Financije: Novac dolazi kroz trud, ali bez prečaca. Izbjegavajte rizične poteze.

Ljubav: Strasti su pojačane, ali i ljubomora. Slobodni Škorpioni mogli bi ući u intenzivan odnos koji traži oprez.

Zdravlje: Povećan stres. Potrebna vam je fizička aktivnost.

Strijelac

Posao: Siječanj donosi želju za promjenom, ali ne i jasne uvjete za nju. Strpljenje je ključno do kraja mjeseca.

Financije: Troškovi vezani uz putovanja ili obrazovanje. Sve planirajte dovoljno unaprijed.

Ljubav: U vezama se traži više slobode i razumijevanja. Slobodni Strijelci mogli bi započeti odnos na daljinu.

Zdravlje: Osjetljiv donji dio leđa i kukovi. Ne zanemarujte signale tijela.

Jarac

Posao: Siječanj je vaš mjesec, ali i mjesec velikih očekivanja. Preuzimate odgovornost i postavljate temelje za cijelu godinu.

Financije: Stabilnost uz mogućnost povećanja prihoda. Pametno upravljate novcem.

Ljubav: U vezama se traži ozbiljnost i dugoročni planovi. Slobodni Jarci privlače osobe koje traže sigurnost.

Zdravlje: Umor zbog preopterećenja. Naučite stati na vrijeme.

Vodenjak

Posao: Mjesec donosi ideje, ali i prepreke u njihovoj realizaciji. Netko iz okoline mogao bi vas kočiti.

Financije: Nestabilno ako se oslanjate na tuđe odluke. Držite kontrolu nad vlastitim prihodima.

Ljubav: Nejasni signali i neizgovorene emocije stvaraju napetost. Slobodni Vodenjaci mogli bi se zaljubiti iznenada.

Zdravlje: Nervoza i nesanica. Potrebna vam je bolja rutina.

Ribe

Posao: Siječanj donosi osjećaj nesigurnosti, ali i priliku za učenje. Ne podcjenjujte vlastite sposobnosti.

Financije: Pripazite na sitne troškove koji se gomilaju. Vrijeme je za realniji pogled na budžet.

Ljubav: Emocije su duboke, ali i zbunjujuće. Slobodne Ribe mogle bi idealizirati nekoga tko to ne zaslužuje.

Zdravlje: Osjetljiv imunitet i potreba za povlačenjem. Slušajte svoje tijelo, piše index.

Facebook komentari