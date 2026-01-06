Alarmantno stanje u Hercegovini

Štab Civilne zaštite HNŽ uputio je sinoć upozorenje građanima i institucijama zbog realne opasnosti od posljedica obilnih kišnih i snježnih oborina na području HNK u naredna dva dana.



Očekuju se iznimno obilne kišne padavine, lokalno i više od 200 litara po kvadratnom metru, što može dovesti do bujičnih poplava, aktiviranja klizišta i izlijevanja vodotoka iz korita.

Iz Službe civilne zaštite Grada Konjic apeluju na građane kako ne kreću na put bez prijeke potrebe te da se strogo pridržavaju uputa nadležnih službi.

Zbog pogoršanja situacije Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine stavilo je kapacitete Izbjegličko-prihvatnog centra Salakovac u Mostaru na raspolaganje za hitan i privremeni smještaj građana čiji su domovi ugroženi.

Zbog izlijevanja rijeka i naglog porasta vodostaja zabilježene su poplave u Žitomislićima, gdje je voda zahvatila kuće, poljoprivredne površine i voćnjake, dok se rijeka Buna izlila iz korita i poplavila cestu.

U mostarskom naselju Malo Polje voda je ušla u više kuća, pišu Vijesti.ba.

