Vulin traži referendum u Srbiji – EU ili srpski svet

Smatra da “o ključnom spoljnopolitičkom pravcu treba odlučiti narod na obavezujućem referendumu s jasnim pitanjem: Evropska unija ili srpski svet”.

U autorskom tekstu za “Večernje novosti” Vulin je naveo da su evropske integracije, po njegovom mišljenju, “u direktnom sukobu s idejom ujedinjenja Srba”, te da su dosadašnje odluke Srbije u velikoj mjeri bile uslovljene putem ka EU.

Naglasio je da promjena nacionalne politike ne može biti rezultat izbora i predizbornih programa, već isključivo volja većine građana izražena na referendumu.

Prema njegovim riječima, građani Srbije prvi put bi trebalo jasno da se izjasne da li svoju budućnost vide u Evropskoj uniji ili u konceptu tzv. “srpskog sveta” i drugačijim integracijama.

