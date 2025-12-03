Đoković: Vrh države me napao zbog podrške Hrvatskoj

Dodatne reakcije uslijedile su nakon njegove odluke da sa porodicom preseli u Grčku, u mjesto Glyfada nadomak Atine.

Porodica Đoković dobila je takozvanu “zlatnu vizu” nakon kupovine luksuzne nekretnine vrijedne više od 800.000 eura, što je minimalni iznos ulaganja za dobijanje boravišne dozvole u toj zemlji.

Đoković već duže vrijeme nije u dobrim odnosima s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i aktuelnom vlašću, ponajviše zbog njegove podrške studentskim protestima.

Međutim, kako kaže, jedna od ključnih tačaka razilaženja bila je njegova javna podrška Hrvatskoj tokom Mundijala 2018. godine.

“Kada sam 2018. javno navijao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, mnogi u Srbiji su me kritikovali, čak i najviši predstavnici vlasti“, rekao je Novak,pišu Vijesti

Objašnjava da je njegova odluka bila vođena emocijama i porodičnim korijenima.

“Dio moje porodice je iz Hrvatske. Tako osjećam u srcu. Kako da navijam za nekoga ko mi je daleko, a ne za komšiju sa kojim dijelim porodične veze i brojne sličnosti?”, poručio je.

Njegove riječi ponovo su otvorile raspravu u Srbiji, ali Đoković ostaje pri svom stavu, emocije i porijeklo su mu važniji od političkih očekivanja.

