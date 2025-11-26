Srbija izdvaja 90 miliona eura za obnovu obaveze služenja vojnog roka

Obavezan vojni rok u Srbiji ukinut je odlukom državnog parlamenta u decembru 2010., kada je uspostavljena profesionalna vojska, čime je promijenjena tradicija služenja vojnog roka, koja je u Srbiji u različitim oblicima postojala već skoro dva stoljeća.

Predstavnici vlasti ranije su najavljivali da će ta obaveza biti ponovo uvedena zbog usložnjavanja sigurnosne situacije u svijetu i da će prvi ročnici biti pozvani u kasarne iduće godine.

Predviđeno je da osnovna vojna obuka traje 75 dana, a da godišnje bude obučavano oko 20.000 mladića.

Prema budžetskom planu za 2026., 2027. i 2028. godinu, predviđeno je godišnje će Srbija za služenje vojnog roka bude izdvojiti oko 86,5 miliona eura ukupno za tri godine, prenosi Beta,pišu Vijesti

Budžetom je predviđena i izgradnju objekata i infrastrukture, pa je tako planirana izgradnja objekata u Pančevu, Priboju i Nišu, a također bit će osigurana sredstva za uređenje objekata u kojima će se služiti vojni rok.

