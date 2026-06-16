Makarska uvodi zabranu kupovine alkohola

Grad Makarska želi da iskorijeni opijanje i nerede u centru grada, pogotovo u staroj jezgri. Isto žele da urade i na plažama.

Tako se ona pridružuje Splitu gdje se alkoholna pića u trgovinama, suvenirnicama i ostalim prodajnim objektima neće više moći kupovati od 21 do 6 sati.

O kakvoj odluci je riječ i kada stupa na snagu?

Na otvorenom savjetovanju Grada Makarske do 10. jula se nalazi nacrt odluke o ograničenju prodaje alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol.

“Ograničenje se odnosi na trgovine i područje cijele Makarske i to u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoline”, piše Slobodna Dalamcija.

Nacrt odluke potpisao je gradonačelnik Zoran Paunović, a pravni osnov za donošenje je član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, koji stupa na snagu 17. juna ove godine.

“Navedenim članom je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom propisati ograničenje prodaje alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol”, navodi se u Nacrtu odluke.

Predloženom odlukom se, piše Slobodna Dalmacina, novim članom 57.b Zakona o trgovini propisuje drugačije vrijeme za prodaju pojedinih vrsta proizvoda u prodajnim objektima, i to alkoholnih i pića koja sadrže alkohol, na način da se prodaja istih zabranjuje u vremenu od 21 do 6 sati sljedećeg dana.

Koje razloge navodi Grad Makarska?

“Navedeno ograničenje u interesu je zaštite javnog zdravlja, zaštite javnog reda i mira, zaštite kulturne baštine i zaštite okoliša jer je konzumacija alkohola usko povezana s narušavanjem javnog reda i mira i devastacijom kulturne baštine te proizvodnjom otpada koji se adekvatno ne zbrinjava nakon konzumacije što svakako utječe na percepciju Makarske kao atraktivne turističke destinacije”, naveo je Paunović.

Objašnjava kako se Makarska u ljetnim mjesecima, posebno u užem centru grada – staroj jezgri i na području gradske plaže, susreće s problemom masovnih okupljanja i pijanstava na javnim površinama, remećenjem javnog reda i mira, bukom, devastacijom historijske jezgre i neprimjerenim ponašanjima na javnim prostorima,piše Vijesti

Gdje su najveći problemi tokom turističke sezone?

Ona nastaju upravo kao posljedica produženog radnog vremena trgovina, posebno liqueur i tobacco šopova, u kojima je kupovina alkoholnih pića dostupna i u kasnim noćnim satima, pa čak i nakon završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata.

Predloženom Odlukom Grad Makarska preuzima odgovornost za kvalitetno upravljanje prostorom i turizmom s ciljem uspostavljanja ravnoteže između kvalitete života stanovnika, razvoja lokalne privrede, potreba posjetilaca te očuvanja kulturne baštine i identiteta grada, kako bi Makarska ostala ugodno i održivo mjesto za život i boravak.

Inače, Makarska rivijera već je decenijama jedna od najomiljenijih ljetnih destinacija za građane Bosne i Hercegovine, što potvrđuju i službeni podaci prema kojima gosti iz BiH tradicionalno drže uvjerljivo prvo mjesto po broju dolazaka i noćenja. Ali, sve one koji ove sezone planiraju ljetovanje u Makarskoj dočekat će jedno veliko iznenađenje i znatno stroža pravila ponašanja.

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