Najposjećeniji dan u historiji Mundijala

Svjetsko prvenstvo u fudbalu ispisalo je novu stranicu historije. Zabilježen je najposjećeniji dan ikada na Mundijalima, uz ukupno 281.223 gledatelja na četiri odigrane utakmice.FIFA je potvrdila da je riječ o zvaničnim brojkama sa stadiona, što ovaj dan stavlja na vrh svih dosadašnjih po posjećenosti u jednom danu Svjetskog prvenstva.

Rekordni dan obilježile su sljedeće utakmice:

Francuska – Senegal – 80.545 gledatelja

Irak – Norveška – 63.106 gledatelja

Argentina – Alžir – 69.045 gledatelja

Austrija – Jordan – 68.527 gledateljaTribine su bile gotovo potpuno ispunjene, a na svakom stadionu vladala je atmosfera pravog fudbalskog spektakla.

Ukupna posjeta od 281.223 navijača u jednom danu predstavlja novi standard kada je riječ o interesovanju za Svjetsko prvenstvo,piše Avaz

Stručnjaci ističu da je ovakav nivo posjećenosti teško ponoviti, s obzirom na logističke kapacitete i raspored utakmica na velikim turnirima.

Ovaj rekordni dan još jednom je potvrdio da Svjetsko prvenstvo ostaje najgledaniji sportski događaj na planeti, sposoban da okupi stotine hiljada navijača u samo 24 sata i donese atmosferu kakva se rijetko viđa u svijetu sporta.

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