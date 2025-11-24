Medicinsko čudo u KBC-u Zagreb: Novorođenčetu uklonjen tumor veličine glave

Tumor je otkriven u trudnoći i postojala je velika mogućnost da bebi onemogući disanje. Zahvat je izveden carskim rezom, tako da je dijete napola izvađeno iz majčine utrobe. Ovo je prvi takav zahvat izveden u Hrvatskoj, prenose tamošnji mediji.

“Ekstremno veliki tumor potpuno je zatvarao disajne puteve. Bili smo svjesni da dijete ne bi moglo uspostaviti disanje ukoliko bi se rodilo prirodnim putem. Bilo bi u izuzetno velikoj životnoj opasnosti, bez kiseonika i s teškim neurološkim posljedicama. Upravo zato smo se odlučili na ovaj zahvat, koji je vrlo složen i vrlo rizičan i za majku i za dijete”, kazala je za RTL Ruža Grizelj, načelnica Zavoda za neonatologiju KBC-a Zagreb.

I majka i beba su dobro. Dijete je otpušteno na kućnu njegu i dalje će biti u brizi kolega s pedijatrije. – “Možemo reći da imamo zdravu bebu. Operacija je bila izuzetno zahtjevna i po prvi put izvedena u našoj zemlji”, istakla je dr. Vesna Elveđi Gašparović, specijalistica ginekologije Zavoda za perinatalnu medicinu KBC-a Zagreb.

“Imali smo dijete kojem je tokom života u maternici dijagnosticiran veliki tumorski proces na prednjem dijelu vrata, koji je bio gotovo velik kao i glava djeteta”, dodala je Elveđi Gašparović.

Izuzetno važna bila je dobra priprema i koordinacija većeg broja kolega koji su učestvovali u brizi o trudnici i djetetu. – “Kolege s radiologije očitali su nalaz magnetne rezonance i mnogo nam pomogli u odluci kojim pristupom ćemo ići. Dijete je tokom carskog reza bilo samo djelimično porođeno. Porodili smo glavu, vrat i dio grudnog koša”, objasnila je.

“Na taj način smo kolegama iz neonatologije omogućili pristup disajnim putevima djeteta. Omogućili smo plasiranje tubusa za disanje i tek kada su provjereni vitalni parametri mogli smo prerezati pupčanu vrpcu i reći da je dijete tek tada zaista rođeno”, dodala je Elveđi Gašparović,pišu Vijesti

Nakon poroda uslijedio je dvosatni zahvat otorinolaringologa. – “Bilo nas je više od 20 u operacionoj sali. Bio je tu naš tim iz Petrove klinike, zatim kolege iz otorinolaringologije spremni da preuzmu dijete neposredno tokom izvođenja našeg zahvata. Tu su bili i kolege iz dječije hirurgije i kardiokirurgije, ECMO tim, sve instrumentarke i asistenti potrebni za izvođenje ovakvog zahvata”, zaključila je.

