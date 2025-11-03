Hrvatska neće pozivati na služenje vojnog roka mladiće iz BiH s dvojnim državljanstvom

potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa (RSE) nadležno hrvatsko ministarstvo.

“Ministarstvo obrane te hrvatske državljane neće izlagati kaznenom progonu, budući da zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju služenje vojnog osposobljavanja u stranim oružanim snagama”, navodi se u odgovoru na upit RSE.

Hrvatska je uvela obavezno služenje vojnog roka, a prvi regruti će biti primljeni u januaru.

Prema Zakonu o odbrani BiH državljanima Bosne i Hercegovine čije je prebivalište na području Bosne i Hercegovine, uključujući i one s dvojnim državljanstvom, zabranjeno je služiti vojni rok i obučavati se u svojstvu regruta u oružanim snagama drugih država.

Istovremeno, prema Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine se definiše, između ostalog, da “državljanstvo BiH može biti oduzeto u slučajevima kada državljanin Bosne i Hercegovine vrši dobrovoljnu službu u stranim vojnim snagama uprkos pravne zabrane takve službe”.

Iz Ministarstva odbrane Hrvatske navode i da Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu, koji je Hrvatski sabor usvojio 2007. godine, a Predsjedništvo BiH ratifikovalo 2011. godine, propisuje da dvojni državljanin vojnu obavezu ili drugu obaveznu službu izvršava u zemlji u kojoj ima prebivalište.

“Vojnom obvezom i obveznom službom, u smislu ovog Ugovora, smatraju se sve obveze iz područja obrane koje se izvršavaju u skladu sa zakonodavstvom ugovornih stranaka. Ukoliko je dvojni državljanin izvršio obvezu služenja vojnog roka, odnosno civilne službe u jednoj od ugovornih stranaka, to se izvršenje priznaje i u ugovornoj stranci drugog državljanstva”, navodi se u odgovoru za RSE.

