Ovo je tročlana porodica koju je u saobraćajnoj nesreći pijan usmrtio državljanin BiH

Na Novom Beogradu, u naselju West 65, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginuli policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. (38) i njihov devetogodišnji sin. Na njihov automobil Hyundai naletio je Audi kojim je upravljao 24-godišnji N. Đ., državljanin BiH, pod dejstvom alkohola.

Snimak nadzorne kamere pokazuje da je porodica skretala kada je na njih velikom brzinom, kroz crveno svjetlo, udario Audi. Od siline sudara, Hyundai je udario u semafor i potpuno se uništio, kao i drugi automobil. Cijela porodica poginula je na licu mjesta,piše Avaz

Očevici su opisali prizor kao stravičan, a jedan od njih je rekao da nikada nije vidio nešto toliko jezivo.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da se nesreća dogodila oko 00.50 sati u ulici Omladinskih brigada te da je vozač “audija” uhapšen zbog sumnje da je izazvao tešku nesreću pod uticajem alkohola, sa 1,17 promila u krvi.

