Psiholog nema dilemu: Tvrdi da je ovo doba dana najbolje za odnose

Tvrdi da, suprotno mišljenju koje ima većina, večernji sati nisu idealni zbog hormonskog profila tijela, već da za bolje izvođenje i povezanost treba iskoristiti jutro.

Hronotip i hormoni su ključni

Gostujući u podkastu “Diary Of A CEO”, Breus je pojasnio da je najbolje vrijeme za seks povezano s hronotipom pojedinca, odnosno prirodnom sklonošću tijela da spava i bude aktivno u određeno doba dana. Naglasio je da većina ljudi praktikuje intimnost kasno uvečer, obično između 22:30 i 23:30.

– To ima smisla, ali ono što je zanimljivo jeste da vaš hormonski profil u 23:30 nije baš idealan za seks – objasnio je.

– Za uspješan polni odnos želite da nivoi estrogena, testosterona, progesterona, adrenalina i kortizola budu visoki, a melatonina niski. U večernjim satima melatonin, hormon spavanja, raste, što nas čini pospanijima i može negativno uticati na izvođenje – kaže on.

Znak koji daje priroda

Kao idealno vrijeme za polni odnos Breus ističe jutro, odmah nakon buđenja, a svoj argument potkrepljuje i biološkim činjenicama.

– Ako imate odnose s muškarcem, sa čime se većina muškaraca budi ujutro? S erekcijom. Ako vam to majka priroda ne govori kada bi trebalo da koristite tu stvar, ne znam šta je – slikovito je pojasnio.

Bolja povezanost i realizacija

Prema njegovim riječima, istraživanja su potvrdila da jutarnji seks donosi bolje rezultate.

– Kada to uzmete u obzir, a sproveli smo i istraživanja, otkrili smo da su ljudi zapravo povezaniji i da je realizacija bolja kada imaju polne odnose ujutro – rekao je Breus.

Naravno, dodaje kako je prije toga potrebno obaviti osnovnu higijenu.

– E sad, morate li prvo oprati zube i isprati usta vodicom? Da, svakako. Budimo pošteni prema partneru, ali na kraju puno naučite. Vaše tijelo vam ponovo govori da je ovo zapravo savršeno vrijeme za tako nešto – zaključio je doktor, prenosi Superžena.

